Powódź w Polsce. Gdzie nadal występuje zagrożenie?

Na przejście wielkiej wody w niedzielę czeka Nowa Sól. Wydarzy się to bardzo późnym wieczorem – około godz. 23 do miasta dotrze fala kulminacyjna. IMGW przekazało, iż sytuacja na Odrze wykazuje tendencję wzrostową.

Odra – wodowskaz w Trestnie: obecnie 527 cm, prognoza na 23.09: 523 cm Bystrzyca - wodowskaz Jarnołtów: obecnie 327 cm, stan alarmowy: 270 cm, prognoza na 23.09: 327 cm Oława - wodowskaz Oława: obecnie 197 cm, stan alarmowy: 250 cm, prognoza na 23.09: 199 c Ślęza - wodowskaz Ślęza: obecnie 297 cm, stan alarmowy: 300 cm, prognoza na 23.09: 294 cm Widawa - wodowskaz Krzyżanowice: 139 cm, stan alarmowy: 200 cm, prognoza na 23.09: 135 cm.

Wrocław już chowa worki z piachem

– Jak dzisiaj wjechałem do Kłodzka, to była charakterystyczne, jakaś nieprawdopodobna warstwa pyłu, który się tam powietrzu unosi. Podejrzewam, że to jest pełne patogenów, zarazków, jest to strasznie niezdrowe. Ci ludzie, to wszystko wdychają – relacjonował w sobotę.