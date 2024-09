Choć Roksana Węgiel ma 19-lat, to w jej życiu naprawdę wiele się już wydarzyło. Zwyciężyła program telewizyjny "The Voice Kids", potem stała się pierwszą w historii polską laureatką pierwszego miejsca na Eurowizji Junior . Pokazała też, że potrafi tańczyć. Razem ze swoją koleżanką Oliwią wygrała format "Dance Dance Dance".

Roxie Węgiel zapowiedziała koncerty. Jaka cena biletów?

Ceny biletów na koncert Roxie Węgiel wahają się od 99 zł do 159 zł. Najwierniejsi fani artystki mogą też skorzystać z możliwości tzw. meet and greet, czyli spotkania z gwiazdą. Za wejściówkę na takie spotkanie trzeba zapłacić 249 zł.

Nie da się ukryć, że nie są to mocno wygórowane ceny. Ale "Super Express" podliczył, że Węgiel za miesiąc koncertowania w sumie miałaby powiększyć swój budżet o niemal 400 tys. zł. Warto podkreślić, że nie są to jednak oficjalne dane.

"Co za tydzień… zaczyna się nowe, ekscytujące, międzynarodowe. Miałam przyjemność pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy działają z Arianą Grande, Major Laizer, Tove Lo, A1 X J1 robili sound track do EUFORII. Jestem mega wdzięczna za to co się dzieje! Wracamy z 8 numerami, a to dopiero początek" – zapowiedziała.