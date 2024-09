Co to za inicjatywa?

Wraz z mediami uczestniczącymi w kampanii chcemy zachęcić do częstszego słuchania polskiej muzyki. Tego dnia pragniemy podziękować artystom i twórcom za ich pracę i za utwory, które dla nas tworzą. Dziękujemy też miłośnikom muzyki. W tym roku mamy szczególne powody do podziękowań!

Ta miłość fanów do muzyki przekłada się na rozwój całego rynku kolejny rok z rzędu. Polska w ciągu zaledwie 5 lat awansowała z 22. na 18. miejsce największych rynków fonograficznych świata. Prognozy pokazują, że mamy potencjał do podbijania kolejnych miejsc.

Cieszymy się, że kampania Dzień Polskiej Muzyki, w ramach której zachęcamy Polaków do częstszego słuchania polskiej muzyki i sięgania po zakup płyt, biletów na koncerty czy streamingu, dokłada cegiełkę do poprawy kondycji polskiego rynku muzycznego – mówi Anna Ceynowa, Prezeska Fundacji EMPOWER POLAND, organizatorka kampanii.

Jak świętujemy DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI 1 października 2024?

W akcji biorą udział m.in. RMF FM, RMF MAXX, RMF Classic, RMF24, RADIO ZET, ANTYRADIO, MELORADIO, RADIO ZŁOTE PRZEBOJE, RADIO POGODA, ROCK RADIO, TRÓJKA, RADIO ESKA, ESKA 2, ESKA ROCK, ESKA ROCK TV, ESKA TV, ESKA TV EXTRA, POLSAT MUSIC, FOR FUN TV, FOR FUN DANCE, FOR FUN KIDS, MIXTAPE TV, RADIO POZNAŃ, RADIO ŁÓDŹ, RADIO LUBLIN, RADIO PIK, RADIO OLSZTYN, RADIO KATOWICE, MUZYCZNE RADIO, RADIO CENTRUM, RADIO ŚWINOUJŚCIE, RADIO FAMA, RADIO ART BOGATYNIA, RADIO PARADA, RADIO REKORD, RADIO PARK, RADIO LELIWA, WASZE RADIO FM, RADIO TCZEW, RADIO NAKŁO, RADIO MORS, RADIO NOWY ŚWIAT, TWOJE RADIO, RADIO ŻNIN, RADIO RZESZOW, RADIO ZACHOD, RADIO GORZÓW, RADIO ZIELONA GORA, RADIO PŁOCK,RADIO ANDYCHÓW, RADIO TRENDY, RADIO SOCHACZEW, RADIO Q, radio CENTRUM, RECORD, RADIO WEEKEND i kilkadziesiąt innych stacji telewizyjnych i radiowych.

Sklepy muzyczne i bileterie świętują DZIEŃ POLSKIEJ MUZYKI

Dzień Polskiej Muzyki to także święto fanów, dla których sklepy muzyczne i bileterie uczestniczące w akcji ponownie przygotowały mnóstwo atrakcji, zniżek czy promocji! Od samego początku kampanię wspiera sieć Empik oraz bileterie Empik Bilety, Going, eBilet, Eventim oraz Ticketmaster.

Co roku do akcji dołączają kolejne bileterie i niezależne sklepy muzyczne, m.in.: Winyl Market Store, 33’45 recordstore oraz Sklep z Muzyką i KulturalnySklep.pl czy biletyna.pl. W salonach i serwisach naszych partnerów będzie można znaleźć mnóstwo promocji na bilety na koncerty polskich artystów, czy też na płyty CD lub winyle!

We wszystkich stacjonarnych Empikach obowiązuje 50% rabatu na drugą płytę CD z wybranej oferty muzyki polskiej oraz z Katalogu Polskich Nagrań. Z kolei 25 września w salonach Empik i na platformie Empik.com startuje promocja „2+1” (najtańsza płyta gratis) na albumy z serii Złota Kolekcja. Z obu tych akcji można będzie skorzystać do 8 października. Empik planuje też specjalną promocję przykasową na składankę Złota Kolekcja – The Best of 25 lat, podsumowującą ćwierćwiecze tej uznanej serii wydawniczej. W dniach 23 września – 6 października będzie ją można kupić za 24,99 zł.