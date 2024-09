Nowe informacje ws. transferu Szczęsnego do FC Barcelona

Kontuzja ter Stegena , która wyklucza go z gry na nawet osiem miesięcy, sprawiła, że FC Barcelona musiała natychmiast zareagować. Problemem okazały się zakończone transfery, przez co Katalończykom przyszło szukać pomocy jedynie wśród "wolnych strzelców".

Takie warunki finansowe miano zaproponować piłkarzowi

Warunki finansowe transferu są skromne jak na standardy futbolu – Szczęsny ma zarabiać od 1,5 do 2 milionów euro rocznie. Jednak kluczowy dla niego był fakt, że otrzymał gwarancję regularnej gry w pierwszym składzie, co było nienegocjacyjnym warunkiem postawionym podczas rozmów przez naszego bramkarza.

Transfer Szczęsnego do FC Barcelony to nie tylko ogromna niespodzianka, ale też wielka szansa dla polskiego bramkarza na powrót do gry na najwyższym poziomie. Choć 34 lata to wiek, w którym wielu bramkarzy wciąż gra na światowym topie, Szczęsny będzie musiał szybko odnaleźć się w hiszpańskich standardach po krótkiej przerwie.