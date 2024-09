"Stańczyk" pojawił się na płycie Lady Gagi Fot. Dave Hogan/Hogan Media/Shutterstock/East News // "Stańczyk" Jan Matejko

Reklama.

"Szok: myśleliśmy, że jedzie do Luwru, a tymczasem pojawił się na płycie Lady Gagi" – czytamy w mediach społecznościowych Muzeum Narodowego w Warszawie, w którego zbiorach znajduje się "Stańczyk" Jana Matejki.

"Stańczyk" na okładce albumu "Harlequin" Lady Gagi. To towarzysz dla "Joker: Folie à Deux"

"Nasz ukochany 'Stańczyk' wkrótce opuści gmach Muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie "Figures of the fool" w Luwrze. Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty "Harlequin" niejakiej Lady Gagi" – czytamy w żartobliwym poście.

Reklama.

Dodajmy, że "Harlequin" to niezwykły album Lady Gagi: to bowiem towarzysz dla filmu "Joker: Folie à Deux", w którym amerykańska artystka wciela się w Harley Quinn. Na głównej okładce widzimy Gagę w kamizelce ratunkowej pod prysznicem, z kolei "Stańczyk" wisi na ścianie w obskurnym i zaśmieconym pokoju, który pojawił się na tylnej okładce winylowego wydania.

Fot. materiały prasowe

"My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden! Nie jest to zresztą debiut Stańczyka w popkulturze – przypomnijmy, że wystąpił również w serialu 'Co robimy w ukryciu' jako przewodniczący Wampirzej Rady, Paduk Obłąkany" – czytamy na profilu Muzeum Narodowego w Warszawie na Facebooku.

Reklama.

Skąd "Stańczyk" na płycie Lady Gagi? To oczywiście nieprzypadkowe, bo zarówno nazwa albumu "Harlequin", jak i komiksowy Joker (w filmie gra go Joaquin Phoenix) oraz "Stańczyk" wpisują się w motyw błazna w kulturze. Wszystko zostało więc idealnie przemyślane.

Przypomnijmy, że "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska" został namalowany w 1862 roku, a jego autorem jest Jan Matejko, wybitny polski malarz historyczny. Obraz przedstawia znanego błazna królewskiego, który w samotności siedzi zamyślony podczas zabawy na dworze królewskim. Jego melancholijna twarz kontrastuje z beztroską arystokracji, co symbolizuje tragiczny los Polski, która chyli się ku upadkowi.

Reklama.

Fot. Obraz "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska" Jana Matejki

Stańczyk w wydaniu Matejki jest symbolem krytyki sytuacji społecznej i politycznej, co również łączy się z filmem "Joker" z 2019 roku, w którym Todd Phillips również krytykuje kondycję współczesnego społeczeństwa. Komiksowy złoczyńca jest na jego marginesie, ale niczym lustro pokazuje wszystkie jego rysy i skazy. Można więc przyklasnąć teamowi Lady Gagi za tak celne odniesienia kulturowe.

"Harlequin" Lady Gagi (nie jest to oficjalna ścieżka dźwiękowa "Joker: Folie à Deux", ale album nawiązuje do filmu) będzie miał premierę 27 września, z kolei "Joker 2" – 4 października. Wspomniana wystawa "Figures of the fool" w Luwrze, na której zagości "Stańczyk", zadebiutuje 16 października i zakończy się 3 lutego 2025 roku. Wtedy polskie dzieło powróci do warszawskiego Muzeum Narodowego.

: