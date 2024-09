Utwór "Moja i Twoja Nadzieja" powstał już ponad trzydzieści lat temu na potrzeby finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Stworzyli go członkowie zespołu Hey , a tekst napisała Katarzyna Nosowska .

Potem wrócono do niego w '97, gdy na południu Polski przeszła powódź tysiąclecia. Grupa artystów, która na co dzień nie tworzyła razem muzyki, postanowiła spotkać się w studiu i nagrać nową wersję tego kawałka, a wszystko to charytatywnie... na rzecz projektu "Telewidzowie-Powodzianom".