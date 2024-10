Z kantonu Ticino pojechaliśmy do Lucerny, ale co to była za podróż! Ekspres Panoramiczny Gotarda to jedyny szwajcarski pociąg, którego część trasy biegnie przez wodę, dlatego trzeba ją pokonać statkiem. Do Lucerny dopłynęliśmy więc przez Jezioro Czterech Kantonów z cudownymi widokami na Rigi, Pilatus, Bürgenstock i inne szczyty otaczające akwen. Już sam przejazd pociągiem panoramicznym to niezwykłe przeżycie. Czas płynie w nim zdecydowanie za szybko. W środku znaleźliśmy specjalny wagon przeznaczony do robienia zdjęć, wyposażony w otwierane szyby. Jego wielkie, zaokrąglone, panoramiczne okna okazały się idealne do podziwiania szwajcarskich krajobrazów.

Złota proporcja blog