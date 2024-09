Doświadczenie, jakie przez lata wypracował ERBUD w naszym kraju jest dla MOD21 na wagę złota – startup funkcjonował do tej pory na rynku niemieckim. Gdy pojawiły się jednak możliwości inwestowania w związku z KPO, marka postanowiła rozszerzyć swoją działalność.

– Przyszedł czas na Polskę, ponieważ po uruchomieniu środków z KPO dostaliśmy wiele zapytań od samorządów, szukających sposobu na ich szybkie spożytkowanie jeszcze w pierwszej perspektywie budżetowej. Dotyczyło to głównie obiektów oświatowych, głównie szkół, przedszkoli i akademików, budownictwa socjalnego czy rozbudowy przychodni – wyjaśnia wiceprezes MOD21, Bartosz Wiśniewski.

Od projektu do realizacji w pół roku

Pośpiech samorządowców ma swoje uzasadnienie. Na wydanie 400 mld zł mamy czas do końca 2030 roku. 60 mld musi zostać natomiast spożytkowanych już w perspektywie dwóch lat. W branży budowlanej to, mówiąc oględnie, napięty terminarz.

– W tradycyjnym budownictwie kubaturowym od wbicia łopaty do odbioru kluczy przeciętnie upływa 18 miesięcy, a do tego dochodzi etap projektowania czy uzyskania pozwoleń. W budownictwie prefabrykowanym przestrzennym z drewna od podpisania umowy do wprowadzenia może minąć zaledwie 6 miesięcy – mówi Bartosz Wiśniewski.