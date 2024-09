Edukacja kierowana do osób starszych powinna być przede wszystkim przygotowana tak, aby była dla nich dostępna. Co rozumiem przez dostępność? Zajęcia powinny być prowadzone w tempie odpowiadającym grupie. Język ma być prosty i zrozumiały dla tych osób oraz nie powinien zawierać zwrotów obcego pochodzenia. Do tego ważne, aby osoba prowadząca mówiła odpowiednio głośno i wyraźnie. Kolejna kwestia to zajęcia na żywo stacjonarne lub online. Te pierwsze są dobre pod tym względem, że osoba prowadząca może podejść do każdego uczestnika i mu pomóc przejść kolejny etap. Minusem jest to, że mogą one odbywać się w niewielkich grupach, wymagają miejsca, osoby prowadzącej oraz nie każdy senior jest w stanie na takie zajęcia dojść lub dojechać. Tu w szczególności trudniej dotrzeć do osób mieszkających na wsi. Zajęcia prowadzone online, ale na żywo, z czatem są dostępne dla osób posiadających smartfon i/lub komputer oraz internet. Plusem takich zajęć jest to, że można uczyć się z każdego miejsca i że grupa może mieć nawet kilka tysięcy osób. W kursach Orange prowadzonych na platformie ABCsenior.com duża część uczestników to kluby seniora i uniwersytety III wieku. Taka forma nauki sprzyja wymianie wiedzy i wzajemnej pomocy po zakończeniu zajęć i staje się coraz bardziej popularna.

MARZENA RUDNICKA Prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej