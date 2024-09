Nagłe spotkanie Trumpa i Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski dodał, że dziękuje za to spotkanie. Przypomniał jednocześnie, że od ich ostatniej rozmowy minęło pięć lat. – Myślę, że mamy wspólny pogląd na to, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, a Putin nie może wygrać. Ukraina musi zwyciężyć – przekazał.

Dodajmy, że Trump praktycznie na każdym kroku podkreśla, że po wygranej w wyborach chciałby doprowadzić do końca wojny w Ukrainie . Wiele osób obawia się jednak, że może poprzeć rosyjskiego dyktatora Władimira Putina .

Tak Trump ma widzieć "pokój" w Ukrainie

Co ważne, niedawno kandydat Partii Republikańskiej na wiceprezydenta USA J.D. Vance przedstawił potencjalne rozwiązanie administracji Trumpa na zakończenie wojny w Ukrainie . Ten plan ma obejmować ustanowienie "strefy zdemilitaryzowanej" na terytorium Ukrainy, obecnie okupowanym przez Rosję.

– Myślę, że wygląda to tak: Trump usiadłby i powiedział Rosjanom, Ukraińcom, Europejczykom: "Musicie ustalić, jak wygląda pokojowe rozwiązanie". I prawdopodobnie wygląda to tak, że obecna linia demarkacyjna między Rosją a Ukrainą staje się czymś w rodzaju strefy zdemilitaryzowanej – powiedział niedawno Vance w "The Shawn Ryan Show". Innymi słowy – ten pomysł oznacza, że Ukraina de facto straciłaby około 20 proc. swojego terenu.