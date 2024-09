– Bardzo zależy mi na tym, abyście państwo informowali o działaniach, jakie w ostatnich dniach i godzinach podejmujecie w sprawie powodzi, nie tylko mnie, ale żeby przede wszystkim zainteresowani mieszkańcy tamtych terenów mogli dokładnie zrozumieć wszystkie aspekty pomocy, tak aby to spotkanie było dla nich jak najbardziej użyteczne – powiedział do swoich ministrów premier Donalda Tusk .

Posiedzenie rządu. Nowe informacje o powodzi

Głos zabrał też nowy minister w jego gabinecie, który zajmuje się walką ze skutkami powodzi, czyli Marcin Kierwiński. – Cały czas trwa szacowanie szkód powodzi, wiemy już o ponad 17 tys. budynków mieszkalnych, ponad 8 tys. budynków gospodarczych i ponad 1 tys. budynków użyteczności publicznej. To pokazuje, jaka jest ranga wyzwania, które przed nami stoi. Jak tylko skończymy szacowanie strat, przystąpimy do ustalania priorytetów, co w pierwszej kolejności będzie odbudowywane i jakimi zasobami – poinformował.

Kaczyński tymczasem sięga po fake news o ofiarach powodzi

– Wiemy też, jaka była reakcja władzy w momencie, w którym już nie można było udawać, że się nie widzi tego, co się dzieje, bo działo się naprawdę bardzo dużo i to bardzo dużo niedobrego. To była reakcja, która miała charakter z jednej strony pewnego rodzaju teatralizacji życia publicznego i to w tym momencie, w którym ta teatralizacja jest najmniej potrzebna, czyli w momencie bardzo ciężkiego kryzysu, na który trzeba bardzo szybko energicznie reagować – podało z jego ust.