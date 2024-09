Było to w roku 2000, gdy chodziłem do gimnazjum [...]. Kolor czerwony był przypisany głównie do dziewczyn. To było nie do pomyślenia, żeby chłopcy mieli coś czerwonego i pamiętam, gdy czerwony zaczął powoli wchodzić do mody męskiej. Moje najcenniejsze wspomnienie na ten temat, to był dzień, w którym moja siostra rodziła [...] w domu była nerwowa atmosfera, więc postanowiłem pojechać do Rzeszowa. To były czasy, w których nie było galerii handlowych, więc pojechałem do hurtowni. I tam kupiłem swój pierwszy czerwony t-shirt. Do dziś pamiętam – miał na sobie rakietę i kosmonautę. W tym momencie kiedy kupiłem t-shirt, urodziła się moja siostrzenica.

Michał Dudziński