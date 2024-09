Gessler zareagowała na wyznanie Jakubiaka o nowotworze. "Jestem z Tobą, wierzę, że wygrasz tę walkę"

Znany kucharz Tomasz Jakubiak wyznał, że zmaga się z bardzo rzadkim i trudnym do wyleczenia nowotworem. To szczere zwierzenie byłego jurora "Masterchefa" wywołało poruszenie w branży. Wiele znanych osób przesłało słowa wsparcia dla mężczyzny. Tymczasem głos zabrała też Magda Gessler. "Wierzę w Ciebie Tomku, dasz radę" – zwróciła się do kolegi znana restauratorka.