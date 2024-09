Wizyta prezydenta Ukrainy w USA miała ukryty cel?

"To był moment wybrany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na przedstawienie swojego planu pokojowego. Zrobił to po to, aby przygotować się na najgorsze, czyli nową, możliwą prezydenturę Donalda Trumpa" – czytamy. Zełenski miał pojechać do USA także po to, aby przygotować się również do ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją.