Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Joanna Opozda nie popisała się w programie "Nasi w mundurach" Fot. Wojciech Olkusnik/East News // Instagram / ttv.pl

Reklama.

Joanna Opozda należy do grona znanych polskich aktorek, jednak w ostatnim czasie głównie poświęcała się macierzyństwu i wychowywaniu synka Vincenta. Coraz częściej pojawia się na ściankach i branżowych eventach, a ostatnio hitem Netfliksa był (niestety koszmarnie oceniony przez krytyków i widzów) film "Wieczór kawalerski" z jej udziałem.

Obecnie Opozda bierze udział w programie "Nasi w mundurach" stacji TTV, który można oglądać na platformach Max i Player.

To już trzecia edycja show, którego opis brzmi: "Rekruci będą musieli przemierzyć setki kilometrów: od wybrzeża, przez tajny ośrodek szkoleniowy, aż do miejsca, w którym szkolą się żołnierze i służby mundurowe z całego świata. Do tego miejsca dotrwają tylko nieliczni. Po raz pierwszy pojawią się także goście specjalni: fachowcy z różnych dziedzin, testujący wytrwałość i umiejętności uczestników".

– Uwielbiam wyzwania, chciałam się sprawdzić. Poza tym zawsze byłam bardzo wysportowana, więc akurat to mnie nie przerażało, obawiałam się innych rzeczy, np. warunków, w jakich będzie dane nam mieszkać – mówiła wcześniej w rozmowie z "Faktem" aktorka o udziale w "wojskowym" programie.

Reklama.

Dodajmy, że oprócz Opozdy udział w obecnej edycji "Naszych w mundurach" biorą: Jakub "Felek" Feliński i Konrad "Marian" Mariański z "Gogglebox", Julia i Robert Pawłowscy z "Zakupu w ciemno", Karolina Kuczyńska i Davina Reeves Ciara z "Back to school. Prawdziwy egzamin", synowie Justyny Steczkowskiej Leon i Stanisław Myszkowscy oraz Maria Kwella i Marek Kudela, również z "Gogglebox".

Joanna Opozda w "Nasi w mundurach" nie rozpoznała flag i polityków

Jednak w ostatnim odcinku aktorka się nie popisała, a chodziło o wiedzę. Podczas jednego z zadań Opozda musiała wejść stopami do balii pełnej lodu, a w międzyczasie zgadywać flagi. Nie poszło jej najlepiej, bo... nie rozpoznała flagi Unii Europejskiej. Stwierdziła, że dwanaście złotych gwiazd na niebieskim tle to symbol Anglii.

Reklama.

Przemarznięta Opozda nie zgadła również flagi Chin. Stwierdziła, że to "jakiś Uzbekistan czy coś". – Nie rozpoznałam Chin, co mnie w ogóle bardzo dziwi, bo ja byłam w Pekinie tyle czasu. Znam tę flagę. Nie mogłam się już na niczym skupić. Myślałam tylko o tym, że chcę zakończyć to zadanie – tłumaczyła się uczestniczka "Naszych w mundurach".

Później Opozda miała zgadywać polityków ze zdjęć. Nie rozpoznała Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej. Z kolei prezydenta Francji Emmanuela Macrona nazwała "Marconem". – Jeśli chodzi o tych polityków na zdjęciach, to, powiem szczerze, w tym stresie problem ogromny – wyznała.

Reklama.

W mediach społecznościowych poświęconych programowi "Nasi w mundurach" posypały się krytyczne wobec Opozdy komentarze. Niektórzy nie zostawili na aktorce suchej nitki.

"Wstyd po prostu nie znać takich podstaw", "Takie programy obnażają dramatyczną głupotę celebrytów", "Zero podstawowej wiedzy, a te 'ciężkie warunki' to wcale nie wymówka", Jeszcze zrozumiałabym, jakby to był pierwszy sezon i nie widziała, gdzie idzie" – pisali internauci. Jednak niektórzy bronili aktorki, zwracając uwagę, że musiała odpowiadać na pytania, stojąc w lodowatej wodzie.

: