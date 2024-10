W tym roku Sephora świętuje swoje 25 urodziny w Polsce. To właśnie dwie i pół dekady temu zadebiutowała pierwsza perfumeria Sephora, dając możliwość testowania, eksperymentowania i odkrywania nowości, stając się miejscem, w którym kupić można oryginalne produkty kilkuset światowych marek. Z okazji urodzin Sephora zaprasza wszystkich swoich klientów do wspólnego celebrowania.

Fot. materiały prasowe / Sephora

Społeczność piękna Sephora

Sephora, należąca do grupy LVMH, to największa na świecie sieć perfumerii. Pierwszy sklep w Polsce otwarto w Bydgoszczy w 1999 roku. Dziś Sephora Polska to 81 perfumerii oraz sklep on-line, który wystartował 10 lat temu.

- W tym roku obchodzimy 25 urodziny SEPHORA w Polsce. Przez wszystkie te lata Sephora nieustająco inspiruje - to jedna z ulubionych destynacji wszystkiego co najgorętsze i najbardziej trendy w świecie kosmetyków, to miejsce dla wszystkich osób kochających odkrywanie, testowanie, eksperymentowanie, zwłaszcza dla grupy młodszej generacji Z. Między innymi dlatego zbudowaliśmy wokół marki ogromną społeczność – są to osoby zarówno z pokoleń wkraczających dopiero w dorosłość, jak i te, które są z nami od ponad dwóch dekad. Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas przez te dwadzieścia pięć lat i zapraszamy do wspólnego celebrowania. Przygotowaliśmy wiele wyjątkowych urodzinowych niespodzianek - mówi Katarzyna Bielecka, Dyrektor Generalna SEPHORA PAC.

- Rocznica skłania nas również do pewnego podsumowania. SEPHORA jako pierwsza dała Polakom możliwość swobodnego testowania luksusowych kosmetyków. W każdym roku nasze klientki odkrywają premiery wyjątkowych marek, dostępnych tylko w SEPHORA, takich jak Fenty Beauty, Glow Recipe czy HausLab by Lady Gaga. Nieustannie zachęcamy Polki do odnajdywania swojego stylu piękna oraz odważnego wyrażania siebie – a to wszystko przy solidnej dawce zabawy i edukacji kosmetycznej - dodaje Katarzyna Bielecka, Dyrektor Generalna Sephora Polska i Czechy.

Wyjątkowa trasa wyjątkowego SEPHORA BEAUTY BUS’a

Sephora rozpoczęła celebracje urodzin od wyjątkowego wydarzenia – specjalnej trasy Sephora Beauty Busa. Marka ruszyła w trasę po Polsce i odwiedziła 5 miast: Władysławowo, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Warszawę. Na pokładzie autobusu skorzystać można było bezpłatnie m.in. z letnich wersji makijaży, wystylizować włosy, spersonalizować swoje ubranie, zdobyć wspaniałe kosmetyczne upominki w konkursach i skorzystać z wielu innych atrakcji. Od lipca do września ze stylizacji w Sephora Beauty Bus skorzystało ponad 5000 osób, a trasę odwiedziło znacznie więcej osób.

Fot. materiały prasowe / Sephora

Urodzinowa kolekcja limitowanej edycji zestawów kosmetycznych i gadżetów

W specjalnej urodzinowej ofercie Sephora znaleźć można unikalną kolekcję gadżetów urodzinowych, która zachwyci każdego. Znalazły się w niej: płócienna torba, powerbank, łańcuszek na ramię do etui telefonu oraz seria 3 kosmetyczek w różnych rozmiarach, które kształtem nawiązują do urodzinowego tortu.

Nie lada gratką w ofercie urodzinowej Sephora są też limitowane zestawy w bardzo atrakcyjnych cenach:

HOT ON SOCIAL MEDIA

To zestaw viralowych kosmetyków bez których żadna śledząca social media osoba nie będzie mogła się obyć. Serum nawilżające Byoma, z kompleksem trójceramidowym, skwalanem i gliceryną, nie pozwoli skórze na odwodnienie, regenerująca maseczka Laneige zadba o usta nocą, a makijażowe trio – maskara Sephora Collection, błyszczyk Fenty Beauty i wosk do brwi Anastasia Beverly Hills – są absolutnymi must-haves każdej fanki makijażu!

Fot. materiały prasowe / Sephora

BESTSELLERS FOR HER

Zawiera prawdziwe gwiazdy oferty beauty – ikoniczny podkład Double Wear w bestsellerowym odcieniu, legendarny krem nawilżający do twarzy od Charlotte Tillbury, wodę perfumowaną, którą kochają miliony kobiet – YSL Black Opium. To wszystko w towarzystwie czarnej maskary Benefit oraz luksusowej pianki pod prysznic o cytrusowo-kwiatowym zapachu.

Fot. materiały prasowe / Sephora

BESTSELLERS FOR HIM

Zestaw niezbędników pielęgnacyjnych faceta oraz perfumy Jimmy Choo, bestsellery w swojej kategorii. Znajdziemy w zestawie skuteczny antyperspirant w kulce Clinique, ochronny żel-krem do twarzy Eisenberg Homme w formacie podróżnym, żel pod prysznic do ciała i włosów Phlov oraz piankę do golenia Rituals eliminującą podrażnienia.

Wszystkie zestawy dostępne są we wszystkich perfumeriach Sephora oraz w perfumerii on-line w specjalnej cenie 299 zł. Oferta jest limitowana, do wyczerpania zapasów.

Dla klientów sieć przygotowała również atrakcyjne urodzinowe promocje i rabaty.

Urodzinowy makijaż

Każda fanka piękna będzie mogła też wypróbować na sobie jeden z 2 urodzinowych looków makijażowych, które makijażyści Sephora wykreowali specjalnie z myślą o 25. urodzinach marki w Polsce. PARISIAN LOOK czy FROSTY PASTEL LOOK? Odwiedź Sephora Beauty Hub i zdecyduj, który z nich wybierzesz na urodzinowe przyjęcie Sephora! Można też otrzymać taką 45 min. usługę makijażową w prezencie przy zakupach za 699zł.

Fot. materiały prasowe / Sephora

Oferty cenowe