Pierwszy program niemieckiego radia podał w piątek, iż podejrzenie wirusa Marburg u dwóch osób w Hamburgu nie zostało potwierdzone. Władze poinformowały, że wyniki testu u dwóch osób zabranych do szpitala były negatywne. Obie te osoby przyleciały z Rwandy do Frankfurtu nad Menem w środę wieczorem, a stamtąd pojechały pociągiem do Hamburga.