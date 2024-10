Sztuczna inteligencja (AI) jest dziś odmieniana przez wszystkie przypadki. Kojarzymy ją z szybko uczącymi się robotami, inteligentnymi domami czy algorytmami rządzącymi mediami społecznościowymi. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że gości ona również na urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. Wśród nich są tablety, które dzięki AI przeszły naprawdę imponującą ewolucję z korzyścią dla komfortu twojej pracy i nauki.

Na przykładzie tabletów z serii Galaxy S10 fabrycznie wyposażonych w funkcje Galaxy AI odkryjemy, jak możesz wykorzystać te najnowszej generacji urządzenia przenośne w wielu realnych zastosowaniach i życiowych scenariuszach. Materiały prasowe / Samsung

W 2024 r. w sklepach ze sprzętem komputerowym znajdziesz tablety, które zadziwią cię swoją wszechstronnością i przydatnością w rozmaitych sytuacjach. Na przykładzie tabletów z serii Galaxy S10 fabrycznie wyposażonych w funkcje Galaxy AI odkryjemy, jak możesz wykorzystać te najnowszej generacji urządzenia przenośne w wielu realnych zastosowaniach i życiowych scenariuszach, zaraz po wyjęciu ich z pudełka.

Niezależnie od tego, czy nadal się uczysz, studiujesz, czy już realizujesz się zawodowo, przyjdzie ci nieraz pracować z dowolnego miejsca albo w podróży. Wybierając mobilnego asystenta do pracy czy nauki, możesz dziś z pełnym przekonaniem postawić na tablet. Dzięki połączeniu zaawansowania technologicznego i magii sztucznej inteligencji wykonasz wiele zadań i je przyspieszysz, wspomagając swoją efektywność i kreatywność.

Samsung Galaxy Tab S10 z Book Cover Keyboard i S Pen. Materiały prasowe / Samsung

Teraz wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu i musisz zrobić z niego notatki, ale jednocześnie zależy ci na tym, by maksymalnie skupić się na słuchaniu. W nowoczesnym tablecie odpalasz po prostu funkcję nagrywania, a następnie sztuczna inteligencja przeprowadza automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst. To nie wszystko, bo całość sformatuje i podsumuje (funkcja Note Assist), aby praca z osobistymi notatkami była jeszcze łatwiejsza.

W razie jednak potrzeby robienia ręcznych zapisków zawsze możesz sparować dołączony do tabletu rysik taki jak S Pen i pisać nim na dużym ekranie swojego mobilnego asystenta. Połączone przez Bluetooth intuicyjne "pióro" możesz wykorzystać nie tylko do tworzenia notatek, ale także do zdalnego sterowania aplikacjami, robienia zdjęć, wykonywania zrzutów ekranu, tłumaczenia fragmentów tekstów czy kopiowania i wklejania grafik.

Warto dodać, że inteligentny tablet poprawi nieczytelne odręczne notatki (tzw. Handwriting Help), więc jeśli akurat należysz do osób, które piszą jak kura pazurem, możesz być spokojny/a, że odczytasz swoje cyfrowe "pismo". Podczas pracy z tekstami zapewne będziesz miał/a nierzadko do czynienia z dokumentami PDF, również w obcych językach. Dzięki cyfrowej nakładce na ekranie tabletu przetłumaczysz je w okamgnieniu.

Jeśli pracujesz w kreatywnym zawodzie takim jak architekt, rysownik czy tatuażysta, to z takiego mobilnego centrum kreatywności również zrobisz spory użytek. Wynika to z faktu, że takie rozwiązanie jak Galaxy AI potrafi zamienić tablet w inteligentne studio graficzne. Jako że znajdziesz w nim wiele niesamowitych aplikacji (Clip Studio Pain, LumaFusion, PicsArt, Sketchbook), twoja twórczość tylko nabierze rozpędu.

Dzięki sztucznej inteligencji i aplikacjom kreatywnym można zamienić tablet Galaxy S10 w inteligentne studio graficzne. Materiały prasowe / Samsung

O tym, jak daleko zawędrowała sztuczna inteligencja we współczesnych tabletach, najlepiej udowadnia oferowana w ramach Galaxy AI funkcja Sketch to Image (Szkic na obraz). Za jej sprawą swoje wstępne szkice i esy-floresy zamienisz w dzieła sztuki. Przykładowo, wystarczy zarys mordki kotka, by po dotknięciu wirtualnego przycisku nadać jej pełne, piękne oblicze. Wyobrażenia staną się rzeczywistością, a blokada twórcza przeszłością.

Być może twoja praca wymaga liczenia, nie tyle w oparciu o podstawowe operacje matematyczne do wykonania na cyfrowym kalkulatorze, ile na bardziej skomplikowanych równaniach, które musisz sam/a rozpisać. W takim scenariuszu zastosowana w tabletach sztuczna inteligencja również nie zostawi cię bez pomocy. System rozpozna i rozszyfruje twoje matematyczne pismo, a funkcja Solve Math automatycznie obliczy za ciebie złożone formuły.

Przykład grafiki wygenerowanej przez Galaxy AI na podstawie szkicu kotka. Materiały prasowe / Samsung

Praca czy nauka na urządzeniach ekranowych to ciągłe poszukiwanie informacji. To może być żmudne zajęcie, ale też źródło inspiracji w odkrywaniu ciekawych rzeczy. Zapewne wolisz ten drugi scenariusz. Urzeczywistni go funkcja Circle to Search, która wyszukuje dowolne informacje na tablecie bez przełączania pomiędzy aplikacjami. Wystarczy, że zakreślisz tekst lub obraz, a wyniki wyszukiwania Google staną przed tobą otworem.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Nie samą pracą człowiek żyje, musi też w końcu zająć się domem. Jeśli gustujesz w rozwiązaniach typu smart home i preferujesz urządzenia jednego producenta, to wsparty sztuczną inteligencją tablet może stać się twoim centrum sterowania. Potrzebujesz przeprowadzić wizualny przegląd domu i wszystkich połączonych urządzeń? W tabletach Galaxy Tab S10 odpalasz widok 3D Map View i zarządzasz całym sprzętem w ekosystemie SmartThings.

Wsparcie sztucznej inteligencji w tłumaczeniu rozmowy na żywo na urządzeniach marki Samsung. Materiały prasowe / Samsung

AI przenika oprogramowanie nowoczesnych tabletów na wskroś. Niekiedy łatwo ją zauważysz, innym razem nie będziesz nawet świadomy/a jej działania. Jeśli chcesz mieć ją na zawołanie, możesz zaopatrzyć się w etui Book Cover z klawiaturą. Znajdziesz na niej klawisz Galaxy AI Key, którego naciśnięcie przywoła Galaxy AI. Po wybraniu asystenta AI (Bixby lub Gemini) możesz wydawać pisemne polecenia i wyszukiwać, co chcesz!

