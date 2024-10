Jak zadbać o odporność jesienią?

Spadek odporności w okresie jesienno-zimowym to problem, który co roku dotyka wielu z nas. Aby skutecznie o nią zadbać, warto do swojej codzienności wprowadzić kilka prostych, ale skutecznych nawyków. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na zbilansowaną dietę, bogatą w witaminy i minerały, które wesprą system immunologiczny. Odporność wzmocni również regularna aktywność fizyczna oraz oczywiście suplementacja witaminy C oraz D.