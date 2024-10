Volvo pozostaje jedną z najpopularniejszych marek z segmentu premium w Polsce. Według danych Instytutu SAMAR, w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku zarejestrowano w naszym kraju 11 818 samochodów marki Volvo. Stanowi to wzrost o blisko 26% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i zapewnia Volvo 12,25% udziałów w rynku aut klasy premium. Klienci najchętniej wybierają model Volvo XC60, który odpowiada za blisko 38% wszystkich rejestracji.

Na przestrzeni roku Volvo zwiększyło udziały o 0,37% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, co potwierdza rosnącą popularność marki wśród polskich kierowców. Wzrost sprzedaży zanotowano także we wrześniu i w porównaniu do sierpnia wyniósł on 44,42%.

Wszystkie nasze wskaźniki jak dotąd pokazują, że mamy rok rekordowy. Najnowsze dane SAMARu tylko nas utwierdzają w tym, że umacniamy pozycję w czołówce aut klasy premium. To także dowód zaufania, jakim Polacy darzą markę Volvo. To dla nas ogromne wyróżnienie – komentuje Emil Dembiński, Managing Director Volvo Car Poland i dodaje – Prognozy na czas najbliższy również napawają nas optymizmem. Mamy w ofercie dwa nowe modele – 7-osobowe flagowce – elektryczny EX90 oraz jego hybrydowy odpowiednik nowy XC90. Co więcej, nasz najmniejszy w rodzinie EX30 jak dotąd także doskonale sobie radzi.

Mocne trio Volvo na rynku SUV-ów

Wśród najchętniej wybieranych modeli Volvo bezkonkurencyjne pozostają SUV-y. Na Volvo XC60 zdecydowało się niemal 4,5 tys. klientów (ok. 38% całości). 3 tys. rejestracji należy do Volvo XC40 (25%). Na trzecim miejscu uplasował się Volvo XC90 z liczbą niemal 1,5 tys. zarejestrowanych egzemplarzy (12,5%).

W ofercie Volvo klienci mogą znaleźć modele z napędem spalinowym – mild hybrid (MHEV) lub plug-in hybrid (PHEV) oraz w pełni elektryczne (BEV). Marka umacnia swoją pozycję w tym segmencie – we wrześniu swoją premierę miał najbezpieczniejszy w historii marki a jednocześnie w pełni elektryczny SUV EX90.

Elektryki zyskują na znaczeniu

Jak wynika z danych Instytutu SAMAR, w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku zarejestrowano łącznie 23 701 pojazdów zelektryfikowanych wszystkich marek premium. W tym okresie Polacy zarejestrowali łącznie 2 218 modeli Volvo, głównie EX30, EX40 oraz EC40.

Rozwój elektromobilności w segmencie premium

Volvo wyraźnie zaznacza swoją pozycję na rynku samochodów elektrycznych, będąc jedną z najpopularniejszych marek w Polsce w tym segmencie. Szwedzka firma zapowiedziała, że do 2030 roku 90% jej sprzedaży będą stanowić wyłącznie samochody zelektryfikowane.

Elektromobilność to zupełnie nowa jakość, której tempo rozwoju nie ma sobie równych w historii motoryzacji. W Volvo nie tylko obserwujemy dynamiczny postęp technologii, ale też sami tworzymy te rozwiązania i systemy. Wszystkie następujące zmiany są istotnym przyspieszeniem naszej podróży ku przyszłości – przyznaje Dembiński.