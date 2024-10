Przyczyny śmierci nie podano, ale 6 października, na koncercie The Flaming Lips w Portland w stanie Oregon, frontman zespołu Wayne Coyne ogłosił, że Smith zginęła w wypadku samochodowym. – Przypomina nam to, jak potężna może być muzyka i jak inspirujące jest otaczać się ludźmi, których kochasz – powiedział ze łzami w oczach.

Nell Smith nie żyje. Była 17-letnią piosenkarką, nagrywała swój debiutancki album

W trakcie pandemii zespół wpadł na pomysł, aby zdalnie nagrać album z coverami Nicka Cave'a. Smith nagrała początkowe wersje, a następnie przesłała pliki do The Flaming Lips, którzy dołączyli instrumentalne partie. Album "Where the Viaduct Looms" został wydany w listopadzie 2021 roku, kiedy Smith miała 14 lat.