Malta, czyli państwo składające się z archipelagu wysp na Morzu Śródziemnym, od dawna cieszy się niezawodną wakacyjną renomą. Jeśli szukacie ciepła, zjawiskowych plaż, spektakularnych widoków i kameralnej atmosfery, zdecydowanie jest to miejsce dla was. Malta ma jednak w rękawie dodatkowego asa, którego nie ma większość kurortów: to idealne miejsce do nauki języka angielskiego. I to przez cały rok.

Dlaczego Malta?

Malta była przez wiele lat kolonią brytyjską, dzięki czemu angielski, na równi z maltańskim, należy do oficjalnych języków państwa. Po angielsku mówi się więc w sklepach, uczy się go w szkołach, wydaje się w nim gazety (te, nota bene, nazywają się jak ich najznamienitsze brytyjskie odpowiedniki: The Times czy The Independent).

Ta historyczna więź sprawia, że pobyt na Malcie jest doskonałą okazją do zanurzenia się w języku, którym posługują się na co dzień mieszkańcy wyspy. Warto jednak wspomnieć, że Anglicy to nie jedyna nacja, która odcisnęła swój ślad na maltańskiej historii.

Jest to miejsce, gdzie spotykają się wpływy kilku różnych, można powiedzieć, że dość egzotycznych dla siebie, kultur – włoskiej, arabskiej i brytyjskiej. Wyjazd na Maltę pozwala więc doświadczyć całego spektrum wrażeń, które przejawia się w różnorodności kuchni, architektury czy zwyczajów. Powiedzenie: “Best of both worlds” pasowałoby tu jak ulał, gdyby nie to, że te “światy” są tu aż trzy.

Bogata oferta kursów językowych

Wracając jednak do wpływów brytyjskich: Maltańczycy, słusznie z resztą, postanowili zrobić użytek ze swojego dziedzictwa i zaczęli otwierać szkoły językowe. Dziś na Malcie i innych wyspach funkcjonuje ich całe mnóstwo.

Większość placówek oferuje całą gamę kursów, skierowanych dla niemal wszystkich grup wiekowych. Nieważne więc, czy zaczynasz niemal od zera, czy chcesz podszlifować swój Business English, na Malcie z pewnością znajdziesz zajęcia, które przypadną ci do gustu.

Malta to prawdziwy raj dla młodzieży Fot. materiały prasowe

Malta to również prawdziwy raj dla młodzieży, która zamierza uczyć się języka. Wiele tutejszych szkół tworzy oferty skierowane właśnie do nastolatków (i oczywiście ich rodziców). Młodzi ludzie mogą przyjechać tu na wypoczynek połączony z mniej lub bardziej - w zależności od preferencji - intensywną nauką.

Przyswajaniu angielskiego sprzyja również popularna opcja zakwaterowania u maltańskich rodzin. W załatwieniu tego rodzaju lokum często pośredniczą same szkoły, wychodząc z założenia, że codzienne kontakty z native speakerami to okazja, aby przyswoić język w jego naturalnym środowisku.

Drugą lubianą przez dzieciaki opcją jest pobyt w akademikach, w których mieszkają kursanci z poszczególnych szkół. To z kolei doskonały sposób na nawiązanie nowych znajomości, a może i przyjaźni, z rówieśnikami z całego świata.

Bo rzeczywiście angielskiego uczą się na Malcie przedstawiciele niemal wszystkich krajów. Są ku temu dobre powody. Jednym z ważniejszych jest kwestia ekonomiczna. Tutejsze kursy językowe są znacząco tańsze w porównaniu z tymi, oferowanymi w Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o USA czy Kanadzie. Paradoksalnie, tańszy będzie również sam pobyt - mimo że mówimy o miejscu bardzo atrakcyjnym z turystycznego punktu widzenia.

Warto zaznaczyć, że poziom nauczania tutejszych szkół jest nieustannie monitorowany przez FELTOM czyli Federację Organizacji Nauczania Języka Angielskiego na Malcie. Potencjalni kursanci (czy, znów, ich rodzice) mogą więc być spokojni o wyniki nauki.

Przyjemne z pożytecznym – nauka angielskiego i relaks

Połączenie edukacji z wypoczynkiem brzmi jak marzenie. Na Malcie staje się ono rzeczywistością. Znana z 300 słonecznych dni stanowi idealną odskocznię od polskiej jesiennej szarugi. To również genialna opcja na wyjazd wczesną wiosną czy, oczywiście, latem.

Niezależnie więc od terminu wyjazdu możecie założyć, że “wkuwaniem” nowych słówek będziecie zajmować się, przynajmniej częściowo, na plaży w promieniach ciepłego słońca.

Idealne połączenia lotnicze

Malta to kierunek nie tylko przystępny cenowo, ale i łatwo dostępny. Z Polski można tam dotrzeć bezpośrednimi lotami z siedmiu lotnisk - Warszawy Okęcia i Modlina, Krakowa, Gdańska, Wrocławia Katowic i Poznania.

Dobra siatka połączeń sprawia, że nawet dość spontaniczna decyzja o wyjeździe na kurs językowy ma spore szanse realizacji. Wystarczy tylko zdecydować, na którą konkretnie wyspę zamierzacie się udać.

Malta, Gozo i Comino – każda wyspa inna

A wybór, wbrew pozorom, może być trudny. Malta to nie tylko główna wyspa, ale również dwie mniejsze, choć nie mniej popularne – Gozo i Comino. Każda z nich ma swój unikalny charakter i oferuje inne rodzaje atrakcji.

Gozo jest spokojniejsza i bardziej zielona, idealna do relaksu, z malowniczą stolicą w Victorii, podczas gdy Comino, z Błękitną Laguną, przyciąga miłośników sportów wodnych. Obie wyspy oferują jednak zarówno atrakcje kulturalne, jak i spektakularne widoki. Zaś na samej Malcie należy odwiedzić stolicę w Valletcie, Mdinę, czy Wiosnę Popeya. Każdy więc znajdzie coś dla siebie.

Maltańskie wyspy oferują też niezwykle szeroką gamę aktywności na świeżym powietrzu: od jazdy na rowerze, przez wspinaczkę skałkową, trekking, aż po jazdę konną. Dzięki temu kursanci często łączą rozwijanie swoich umiejętności językowych z aktywnym wypoczynkiem.

Nauka angielskiego nie musi być nudna i żmudna - równie dobrze może przebiegać w pięknych okolicznościach przyrody, w świetnym towarzystwie i wakacyjnej atmosferze. Kursy na Malcie są tego gwarancją.

