– Były takie sytuacje, że byłam oburzona i zdziwiona milczeniem Agaty Kornhauser-Dudy, gdy działy się ważne rzeczy, a było ich wiele. Na przykład wtedy, gdy nauczyciele zwracali się do pani prezydentowej z prośbą o pomoc. Nie wyobrażam sobie, aby nie wesprzeć własnej grupy zawodowej – mówiła Jolanta Kwaśniewska o Agacie Dudzie .

Dodała, że pamięta, jak o pomoc do pierwszej damy apelowali rodzice osób z niepełnosprawnością, protestujący w Sejmie.

– Ciągle pamiętam te sceny, gdy rodzice byli usuwani z korytarzy. Przestano ich traktować w podmiotowy sposób. Dla mnie to jest szczególnie bolesne, ponieważ moje wszelkie działania były ukierunkowane na osoby niepełnosprawne – podkreśliła Jolanta Kwaśniewska .

– W pewnym momencie ja bym wybuchła, ale mam w sobie dużo temperamentu – podsumowała brak aktywności obecnej pierwszej damy Jolanta Kwaśniewska. Zgodziła się też ze stwierdzeniem, że dwie kadencje Andrzeja Dudy i pełnienie roli pierwszej damy przez Agatę Dudę to stracona dekada.

– Prezydent miał możliwości, ale nigdy nie wybił się na samodzielność i niepodległość. Powinien zrobić to, co zrobił mój mąż na początku prezydentury, czyli zrezygnować z barw partyjnych – podkreśliła.

– Małżonka prezydenta, jeśli tylko chce, to jest wartością dodaną do prezydentury. Jeśli się tego nie robi, to wielka strata – wskazała Kwaśniewska.