Badanie Ipsos pokazało pozytywne nastawienie kierowców do opon całorocznych w sytuacji łagodniejszej zimy. Segment opon całorocznych stale dojrzewa pod względem technologicznym. 18 miesięcy prac badawczo-rozwojowych stoi za nową generacją opon całorocznych Dunlop.

Kluczowe przyczyny popularności opon całorocznych

Pod względem przyczepności i hamowania na mokrej nawierzchni, 34% ankietowanych kierowców postrzega opony całoroczne jako równie dobre jak opony zimowe. Oceniając przyczepność i hamowanie na suchej nawierzchni, ponad 68% respondentów uznało, że opony całoroczne są równie dobre lub nawet lepsze od zimowych. Ponad jedna trzecia (36%) kierowców uważa, że „bezpieczeństwo podczas jazdy” i „komfort jazdy” na oponach całorocznych są na porównywalnym poziomie z oponami zimowymi. W odniesieniu do przebiegu, 31% ocenia go jako „równie dobry”.

Rozwijający się i dojrzewający segment

Ten rodzaj opon stanowi atrakcyjną opcję dla kierowców, którzy chcą uniknąć sezonowej wymiany opon, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze związane z kosztami serwisu. Badanie wykazało, że większość europejskich kierowców ma neutralne lub lekko pozytywne doświadczenia związane ze zmianą opon, jednak znaczna grupa (1 na 4) ma doświadczenia negatywne, co może skłaniać do rozważenia zakupu opon całorocznych.

Opona Dunlop All Season 2 to propozycja dla kierowców, którzy cenią sobie dobre przygotowanie do jazdy. Została zaprojektowana tak, aby zapewnić skuteczne hamowanie niezależnie od pogody, dobre prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni oraz długi przebieg. Oferuje również korzystny stosunek jakości do ceny, a jest to aspekt wskazany w innym badaniu konsumenckim jako jeden z priorytetów dla 51% kierowców [4]. Opona pasuje do szerokiej gamy nowoczesnych pojazdów, w tym popularnych samochodów miejskich i SUV-ów.