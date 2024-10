Za każdym udanym spektaklem teatralnym stoi niewidoczny zespół, którego koordynacja jest tak samo ważna jak gra aktorska na scenie. Inspicjent, zwany czasem „dyrygentem zza kulis”, to postać kluczowa w utrzymaniu porządku i płynności każdego przedstawienia. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak systemy interkomowe, praca inspicjenta i całej ekipy technicznej przebiega spójnie i efektywnie. Widz jednak tego nie widzi, i dokładnie o to chodzi. 10 października obchodzimy Światowy Dzień Inspicjenta. To idealna okazja, by spojrzeć za kulisy i zrozumieć, jak ważna jest rola inspicjenta w teatrze

Komunikacja na stanowisku realizatora dźwięku Fot. materiały prasowe / Audio PLus

Rola inspicjenta w teatrze – lider zza kulis

W teatrze, gdzie każda sekunda decyduje o harmonii na scenie, jedna osoba jest kluczowa do zapewnienia płynnego przebiegu spektaklu. To niewidzialny reżyser każdego spektaklu – inspicjent. To on stoi na straży sprawnego przebiegu każdego przedstawienia. To postać, która łączy teatralny świat techniczny z artystycznym. Choć niewidoczny dla widzów, odgrywa kluczową rolę za kulisami. Jego zadaniem jest koordynowanie wszystkich działów technicznych – od garderobianej i obsługi widza, przez oświetlenie i dźwięk, po mechanikę sceniczną.

Dzięki precyzyjnej komunikacji, inspicjent dba, aby każdy moment spektaklu odbył się w odpowiednim czasie. Jest odpowiedzialny rozpoczęcie i zakończenie spektaklu, płynne zmiany scen, precyzyjnie zsynchronizowane efekty specjalne czy bezpieczne loty aktorów nad sceną. Józef Piechowiak, inspicjent Teatru Nowego w Poznaniu, ujmuje to poetycko: „Praca inspicjenta jest jak pilotowanie samolotu. Pierwszy dzwonek – pasażerowie wchodzą na pokład. Drugi dzwonek – silniki pracują, nie ma już odwrotu. Dzwonek trzeci – koledzy gotowi, kulisy również. Startujemy. No to w powietrze”. „Inspicjent to punkt centralny teatru: zarządza przebiegiem spektaklu, wejściem na scenę, a także dzwonkami czy komunikatami” – konkretyzuje Bartłomiej Ropski, realizator dźwięku z Teatru Groteska w Krakowie.

Pulpit inspicjenta, którego częścią jest interkom służący do komunikacji, jest dla inspicjenta tym, czym batuta dla dyrygenta – niezbędnym narzędziem zapewniającym perfekcyjną współpracę. Dzięki nim ma pełną kontrolę nad każdym elementem przedstawienia, co minimalizuje ryzyko błędów. „Do sprawnego prowadzenia tak spektakularnych musicali, jakie prezentujemy widzom w naszym teatrze, potrzebnych jest wiele składowych, w tym bezawaryjnie działający system interkomowy. Inspicjent, prowadząc tak duże przedstawienie, nie może myśleć o komunikacji z aktorem lub techniką. Ona musi przebiegać płynnie, w przeciwnym razie może dojść do pojawienia się zagrożenia nie tylko artystycznego, lecz także zagrożenia życia dla aktorów czy techniki” – podkreśla Wojciech Kępczyński, Dyrektor Artystyczny Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.

Fot. materiały prasowe / Audio Plus / Pulpit inspicjenta wyposażony w kółka, można łatwo przetransportować w dowolne miejsce

Narzędzia inspicjenta – więcej niż komunikacja

Pulpit inspicjenta to nie tylko narzędzie do prowadzenia komunikacji. Są to skomplikowane struktury technologiczne, które umożliwiają selektywną komunikację – operatorzy mogą wybierać, z kim chcą się połączyć, czy to z określonym działem, czy konkretną osobą. Pozwala na bieżąco koordynować działania sceniczne, synchronizować pracę oświetleniowców, akustyków, obsługi multimediów, montażystów sceny, garderobianych oraz charakteryzacji.

Inspicjent przekazuje komunikaty do garderób, w których poszczególni aktorzy są wzywani na scenę. „Sprawny i nowoczesny system interkomowy jest niczym trzeci zmysł, zaraz po wzroku i słuchu. W tej pracy musi być niezawodny. To duży komfort móc polegać na urządzeniu, dzięki któremu w sposób wyraźny, acz dyskretny mogę porozumiewać się z koleżankami i kolegami – czy to w hałasie widzów dopiero zajmujących miejsca na widowni, czy w ciszy spektaklu” – mówi Wojciech Pionko, inspicjent Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. „Inspicjent może nie tylko rozmawiać z zespołem, ale również zarządzać takimi elementami jak dzwonki oraz powiadomienia o gotowości do spektakli. To daje inspicjentowi pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na scenie i poza nią” – dodaje Marek Myszkowski, zastępca dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Praktyka czyni mistrza – codzienność inspicjenta

Nowoczesne rozwiązania zapewniają bezprzewodową komunikację nawet w dużych teatrach, eliminując problemy z zakłóceniami radiowymi, oczywiste ograniczenia krótkofalówek czy trudności związane z legalnością radiotelefonów. „W teatrze, nieskomplikowana w obsłudze, a jednocześnie zaawansowana w możliwościach komunikacja między inspicjentem a techniką, zespołem aktorskim czy obsługą widowni, jest jednym z podstawowych warunków, by widowiska teatralne przebiegały bez zakłóceń” – dodaje Bartłomiej Ropski.

Nowoczesne systemy, takie jak amerykańskiej marki RTS, pozwalają na swobodną konfigurację i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Czy to teatr dziecięcy, jak Teatr Lalek Arlekin w Łodzi, czy ogromna sala koncertowa, jak Cavatina Hall w Bielsku-Białej – matryce cyfrowe marki RTS pozwalają na skalowanie od 16 do 128 użytkowników, co daje pełną elastyczność i możliwość skalowania w zależności od potrzeb teatru. Jak mówi inż. Sylwester Wojcieszek, projektant systemów inspicjenckich z firmy SDST z Warszawy: „Interkom to system, który dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego zespołu. Zaletą matryc cyfrowych jest ich skalowalność, co oznacza, że z łatwością możemy obsłużyć zarówno małe teatry, jak i duże instytucje z kilkoma scenami.”

Aspektem, na który rzadko zwraca się uwagę, jest fakt, że skuteczna komunikacja to też dbanie o bezpieczeństwo ludzi. W USA systemy inspicjenckie są nazywane systemami komunikacji krytycznej i są traktowane jako kluczowe systemy bezpieczeństwa.

Dzięki dwustronnej komunikacji, system interkomowy umożliwia nie tylko bieżące informowanie o zmianach, ale także szybkie reagowanie na potencjalne problemy. Kiedy na scenie poruszają się aktorzy, orkiestra gra na żywo, a wokół pracują technicy, system interkomowy pozwala na reagowanie i koordynację w czasie rzeczywistym.

Bezpieczeństwo na pierwszym planie

W teatrze, gdzie synchronizacja jest kluczowa, każda sekunda jest na wagę złota. Nie ma miejsca na improwizację, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Szczególnie w momentach, gdy na scenie używana jest pirotechnika czy skomplikowana mechanika, inspicjent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zarówno aktorów, ekipy technicznej, jak i widzów. Precyzyjna komunikacja jest kluczem do unikania niebezpieczeństw. Pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku jakichkolwiek zagrożeń, pozwala uniknąć krzyków i biegania po kulisach.

Z tego punktu widzenia interkom to narzędzie krytyczne dla inspicjenta, ostatnia rzecz, która może się zepsuć podczas spektaklu. „Jeśli coś pójdzie nie tak, mamy możliwość szybkiego kontaktu i zatrzymania działań na scenie, zanim dojdzie do poważniejszego problemu. Dzięki technice możemy eliminować błędy w komunikacji, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy i skuteczność” – precyzuje Agata Jagniątkowska, kierownik techniczny Teatru Rampa na Targówku w Warszawie. „Niezawodność, stabilność działania i wysoka jakość dźwięku, która zapewnia klarowną komunikację – to są najważniejsze elementy działania interkomu” – dodaje Tomasz Narloch, inspicjent Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.

Fot. materiały prasowe / Audio Plus / Tomasz Narloch, inspicjent Teatru Muzycznego Roma w Warszawie

Także w spektaklach wyjazdowych technologia może stać się pomocna. Adaptacja przedstawień w nowej przestrzeni często wiąże się z trudnościami i niesie ze sobą wiele wyrzeczeń i kompromisów. „Brak systemów interkomowych w odwiedzanych miejscach, złożoność scenografii, brak kontaktu wizualnego w kulisach… to wyzwania, w których proste krótkofalówki nie są najlepszym rozwiązaniem” – mówi Maciej Szymborski, kierownik działu techniczno-produkcyjnego z Teatru Fredry w Gnieźnie.

Wówczas dobry system inspicjenta, skonfigurowany tak, by można go było użyć mobilnie, jest niezwykle pomocny. „Mobilność i stabilność systemu RTS wielokrotnie pozwoliła nam stworzyć warunki pracy na najwyższym poziomie, ciesząc się czystym dźwiękiem, dobrą słyszalnością, niezakłóconym sygnałem, klarownym dystrybuowaniem informacji, poleceń i zleceń inspicjenta w każde zakamarki nieprzystosowanych przestrzeni” – opowiada Szymborski.

Technologia w służbie przeżycia teatralnego

Zastosowanie systemów inspicjenta, cyfrowych matryc, integracja z innymi systemami technicznymi oraz elastyczność konfiguracji czy możliwość użycia na wyjazdach – to wszystko sprawia, że widz może czerpać ze sztuki więcej. „W końcu to wszystko dzieje się dla widza, który przychodzi poczuć magię teatru, a nie wpadki spowodowane brakiem precyzyjnej komunikacji między kolejnymi trybikami w maszynie” – podsumowuje Bartłomiej Ropski.

Właśnie dzięki tej niewidocznej za kulisami pracy publiczność może w pełni zanurzyć się w magiczny świat teatru, nie zdając sobie sprawy z wysiłku, jaki został włożony w jego stworzenie. Jak podsumowuje Józef Piechowiak: „Podróż powoli dobiega końca, pasażerowie we wzruszeniu, w uśmiechu lub w ciszy. Ukłony. Lądujemy”. Wtedy nadchodzi moment w pracy inspicjenta, gdy może przekazać reszcie ekipy: „Dziękuję państwu za dzisiejszy spektakl. Życzę miłego wieczoru, do zobaczenia jutro”. Bo technologia umożliwia ekipie skupienie się na tym, co dla niej najważniejsze na co dzień – tworzeniu sztuki.

Fot. materiały prasowe / Audio Plus / pulpit inspicjencki

Artykuł powstał we współpracy z instytucjami korzystającymi z urządzeń RTS:

• Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

• Teatr Groteska w Krakowie

• Teatr Muzyczny Roma w Warszawie

• Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

• Teatr Rozrywki w Chorzowie

• Teatr Rampa na Targówku w Warszawie

• Teatr Fredry w Gnieźnie

• Cavatina Hall w Bielsku-Białej