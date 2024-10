Jak przyznaje przedstawiciel marki, Michał Włoszczyński, zdarzało się, że salony otwierane w późniejszych latach, przyjmowały podobne nazwy. Potencjalni klienci, zamiast do oryginalnego Tajskiego Spa trafiali więc do salonu zupełnie z marką niespokrewnionego. W Tajskim Spa dzwoniły również telefony z reklamacjami… Na usługi wykonane gdzie indziej.

Drugą cechą, która nas wyróżniała, były indywidualne pokoje. Kiedy zaczynaliśmy jako Tajskie Spa, nie było to standardem na rynku. Zazwyczaj były to 2-3 łóżka w jednym pokoju przedzielone zasłonami. Do dzisiaj są salony, w których tak się robi. Jest to bardzo niekomfortowe rozwiązanie, nie ma prywatności i słychać wszystko, co się dzieje obok. U nas od początku każdy salon ma oddzielne pokoje, tak żeby nasi klienci mogli się u nas zrelaksować, rozluźnić i odpocząć od codziennego pośpiechu.