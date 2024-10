Dlaczego tak trudno rzucić nam toksycznego faceta lub partnerkę? "Rozmowy (nie)przyzwoite"

W najnowszym odcinku "Rozmów nieprzyzwoitych" prowadzący Klaudia Latosik i Marcin Klimkowski wraz z psycholożką Jagodą Bzowy rozmawiają o toksycznych relacjach. Dlaczego ludzie trwają w związkach, które im nie służą? Jak rozpoznać toksyczne zachowania i co zrobić, by przerwać ten cykl?

"Trzeba czasem wiele czasu, wiele wody musi upłynąć, zanim ktoś zauważy, że może żyć lepiej" – tymi słowami Jagoda Bzowy, psycholożka i autorka książki "Jak unikać toksycznych facetów", otwiera dyskusję na temat toksycznych związków. W rozmowie z Klaudią Latosik i Marcinem Klimkowskim podkreśla, jak trudno jest czasem dostrzec, że relacja, w której jesteśmy, jest dla nas szkodliwa.

Niewidzialne granice toksyczności

Jednym z głównych wątków rozmowy jest pytanie, dlaczego ludzie, mimo odczuwanego dyskomfortu, pozostają w toksycznych relacjach. – Gdy boli nas brzuch przy naszym partnerze, my nie rozumiemy często, że to wynika z tego, że to jest relacja, która nam nie sprzyja, to jest relacja niezdrowa – mówi z kolei współprowadząca Klaudia Latosik. Zwraca uwagę na to, że wiele osób nie jest świadomych, iż to właśnie związek jest źródłem ich złego samopoczucia.

Bzowy dodaje: – My tak naprawdę nigdy nie wiemy do końca, na kogo trafimy w życiu. Czy ta osoba będzie miała toksyczne wzorce zachowań, czy ona będzie w jakiś sposób chciała zrobić coś docelowo przeciwko nam?

Wskazuje na nieprzewidywalność relacji i trudność w rozpoznawaniu toksycznych zachowań.

Wzorce z dzieciństwa

Rozmówcy podkreślają, jak duży wpływ na nasze dorosłe relacje mają doświadczenia z dzieciństwa. To, czego doświadczaliśmy w domu, odtwarzamy w związku. Jeśli w rodzinnym domu granice były nagminnie przekraczane, w dorosłym życiu możemy nie być świadomi, że partner robi coś niewłaściwego.

Marcin Klimkowski pyta: – Czy można zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy trochę krzywdzeni przez własnych rodziców, którzy naruszają nasze granice w okresie dzieciństwa? Psycholożka wyjaśnia, że to, czego nauczyliśmy się w domu, wpływa na nasze późniejsze wybory i tolerancję na pewne zachowania.

Samotność i niskie poczucie własnej wartości

Jednym z czynników, które trzymają ludzi w toksycznych związkach, jest lęk przed samotnością i niskie poczucie własnej wartości. Może czujemy się samotni. Albo mamy przekonanie, że, nie jesteśmy zbyt atrakcyjni. Osoby takie mogą tolerować niezdrowe zachowania partnera z obawy, że nikogo innego nie znajdą.

Toksyczne zachowania – jak je rozpoznać?

W trakcie rozmowy wymieniono szereg toksycznych zachowań, takich jak:

Przekraczanie granic : Gdy partner ignoruje nasze prośby i nadal robi coś, co nam nie odpowiada. Gaslighting : Manipulowanie drugą osobą, by wątpiła w swoją percepcję rzeczywistości. Bzowy podaje przykład: "On zaczyna manipulować faktami i mówi jej, że jest zaniepokojony jej zazdrością, jej emocjami, tym, w jaki sposób mu to mówi" . Ghosting : Nagłe znikanie bez słowa wyjaśnienia, które powoduje dezorientację i ból. Dewaluacja : Naprzemienne idealizowanie i poniżanie partnera. Latosik tłumaczy: "Jesteś się jednego dnia moją królową, a drugiego dnia jesteś nikim" . Przerzucanie winy : Niebranie odpowiedzialności za swoje czyny i obwinianie partnera za własne błędy.

Dlaczego trudno odejść?

W programie zauważono, że toksyczne relacje potrafią być bardzo uzależniające. "Osoby przyzwyczajają się do takich wysokich emocji, do uczucia tęsknoty, później znowu do smutku". Taka sinusoida emocji sprawia, że trudno jest przerwać ten cykl.

Czy toksyczność można usprawiedliwić?

Na pytanie, czy bycie toksycznym jest zaburzeniem, psycholożka odpowiada, że choć toksyczne zachowania mogą wynikać z doświadczeń z dzieciństwa, nie jest to usprawiedliwienie dla krzywdzenia innych. – To nie jest usprawiedliwienie i ta osoba ma teraz prawo, żeby się tak zachowywać, bo jako dorośli naszą odpowiedzialnością jest to, żebyśmy coś z tym zrobili – podkreśla.

Toksyczność nie ma płci

Choć tytuł książki Bzowy brzmi "Jak unikać toksycznych facetów", autorka zaznacza, że toksyczność nie jest przypisana tylko do mężczyzn. – Toksyczność nie ma płci – mówi. Toksyczne zachowania mogą występować w różnych relacjach – nie tylko partnerskich, ale także w przyjaźni czy pracy.

Jak wyjść z toksycznej relacji?

Na pytanie o możliwość wyjścia z toksycznego związku, pada odpowiedź z nadzieją: "Ilość procesów psychoterapeutycznych, które przeprowadziłam i które opisuję w książce, pokazują, że jest taka możliwość". Podkreślmy jednak, że wymaga to czasu, samoświadomości i często wsparcia specjalisty.

Predyspozycje do toksycznych związków

Na koniec rozmowy poruszono temat predyspozycji do wchodzenia w toksyczne relacje. "Jeżeli dziewczynka wychowała się w domu, gdzie bardzo często słyszała kłótnie, awantury, ten dom był wypełniony takimi trudnymi emocjami, to jest duże prawdopodobieństwo, że w dorosłym życiu będzie próbowała odtworzyć w swoim związku tę samą dynamikę emocji".

Toksyczne relacje są złożonym zjawiskiem, często wynikającym z głęboko zakorzenionych wzorców i doświadczeń z przeszłości. Ważne jest, by być świadomym sygnałów ostrzegawczych i nie bać się szukać pomocy. Jak podkreśla Jagoda Bzowy, "warto zadbać o siebie i swoje granice, a jeśli czujemy, że coś jest nie tak, nie bójmy się szukać wsparcia"

Rozmowy nieprzyzwoite to program prowadzony przez Klaudię Latosik, edukatorkę psychoseksualną, i Marcina Klimkowskiego, doświadczonego dziennikarza. W każdym odcinku poruszają tematy trudne, ale ważne, dotyczące relacji międzyludzkich, seksualności i psychologii.