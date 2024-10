LINK DO AUKCJI Allegro Charytatywni: link

Wyjątkowy instrument należący do 20-krotnego zdobywcy Grammy i jednego z najwybitniejszych muzyków przełomu tysiącleci to nie lada gratka koneserów. Przedmiotem aukcji jest gitara Ibanez PM3C-NAL 5B-01 (Numer Seryjny: PW24061801). Ten model był używany przez Metheny’ego podczas polskiej części europejskiej trasy koncertowej "Dream Box / Moondial". Gitara charakteryzuje się laminowaną świerkową płytą rezonansową, laminowanym klonowym tyłem i bokami, trzyczęściową szyjką z klonu i drewna nyatoh, hebanową podstrunnicą z 22 progami oraz przetwornikiem PM Special, wzorowanym na modelu Charliego Christiana.

"Jako jeden z nielicznych amerykańskich artystów miałem przywilej bycia świadkiem przemian w Polsce i na przestrzeni dekad obserwować jak rozkwita polska publiczność. To, co pozostało niezmienne przez te wszystkie lata to ogromna muzykalność polskiej publiczności. Grając dla trzech pokoleń polskiej publiczności mogłem doświadczyć jak głęboko zakorzeniona jest dobra muzyka w polskiej kulturze."