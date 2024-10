Odwołanie Czabańskiego z RMN. Komentarz medioznawcy

– Podejrzewam, że to początek dynamicznych zmian w mediach publicznych. Skoro Koalicja 15 października doszła do wniosku, że chce usunąć Czabańskiego, to ma już zapewne plan kim go zastąpić. A to oznacza, że PiS straci większość w Radzie Mediów Narodowych, bo tę stosunkiem 3 do 2 głosów będą mieli rządzący – mówi Annie Dryjańskiej z naTemat dr Adam Szynol, medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego.