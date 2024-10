Jakub Biel to jeden z najbardziej niepokornych i nieszablonowych umysłów polskiego marketingu. Sam o sobie pisze tak: “Kreatywne reklamy robiłem już w kosmosie, telegazecie, a nawet na Pornhubie”. Jest najlepszym przykładem tego, że przebić się można nawet na najbardziej zatłoczonym rynku. W najnowszym odcinku „Łyku Mocy” Jakub dzieli się swoim przepisem na sukces.

W drodze do sukcesu nie musiał bezwzględnie wygryzać konkurentów ani zapracowywać się na śmierć. Zdarza mu się odmówić lukratywnej współpracy i wyjść ze spotkania z niekulturalnym klientem. Jest żywym dowodem na to, że swoje cele zawodowe można osiągnąć przy okazji ciesząc się życiem.

Jakub jest żywym przykładem tego, że nieszablonowe myślenie potrafi doprowadzić do największych szczytów na rynku. W rozmowie z Nino Dżikija w najnowszym odcinku "Łyku Mocy" przywołuje historię amerykańskiego skoczka wzwyż Dicka Fosbury.

– Dawniej w tej dyscyplinie, jak była zawieszona tyczka, to sportowcy przeskakiwali przodem i ten rekord był pobijany tam o jeden centymetr, czasem w ciągu roku o 2 cm. I nagle przyszedł Dick Fosbury i powiedział: "a ja sobie skoczę tyłem". Skoczył tyłem i przebił rekord o kilkanaście centymetrów. Okazało się, że to jest dużo lepsza metoda. Po prostu podszedł do tego zupełnie inaczej niż wszyscy – opowiada Jakub.