Wypadek polskiego FlixBusa w Ukrainie

Jak informował już nas serwis TopNewsy, do tragicznego wypadku autobusu FlixBus na linii Warszawa -Odessa doszło w piątek (11 października) na obwodnicy Lwowa.

Autokar FlixBus z Warszawy zderzył się z ciężarówką poczty i kilkoma osobówkami. Trzy osoby nie żyją, a co najmniej 35 osób rannych. Wśród nich jest sześcioro dzieci.

Zginął kierowca i pasażer ciężarówki oraz pasażer autobusu. Interweniowało między innymi 11 zespołów medycznych – przekazał gubernator obwodu lwowskiego. Trwa ustalanie, co było przyczyną wypadku.

W autobusie nie było Polaków

Portal tvp .info firma FlixBus uzyskał także oświadczenie przewoźnika. "Z najnowszych informacji wynika, że w wypadku brało udział kilka pojazdów. W wyniku wypadku śmierć poniosło trzy osoby, jest też wielu rannych, w tym również ciężko. Ranni pasażerowie zostali przetransportowani do pobliskich szpitali. Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe i policja, udzielając pomocy pasażerom oraz kierowcom. Nasz lokalny partner, który obsługuje tę linię na Ukrainie, również dotarł na miejsce zdarzenia" – podano w tym komunikacie. "Współpracujemy z lokalnymi władzami oraz naszym partnerem, aby ustalić dokładne okoliczności wypadku. Bezpieczeństwo pasażerów i kierowców jest zawsze najwyższym priorytetem dla FlixBusa" – dodano.

– Przejechał jeden samochód, drugi, trzeci, czwarty, piąty... Pamiętam, że było ich kilkanaście. Wszystkie przejeżdżały obok, zazwyczaj przeciwległym pasem, bo stałem do nich przodem. Nie potrafię powiedzieć, który z samochodów – przedostatni czy ostatni – złapał pobocze od strony, na której stałem i poleciał prosto we mnie. To było czołowe zderzenie. Huk, uderzenie i nie pamiętam już nic. Straciłem przytomność – opowiadał portalowi mężczyzna.