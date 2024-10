Marta Dubiel miała poważny wypadek w Turcji

– Pobiegłem do niej, żeby udzielić jakieś pomocy, bo widziałem, że leżała na asfalcie nieprzytomna. Kierowca był obywatelem Turcji. Zatrzymał się, ale nie pomógł. Ja nawet nie wiem w tym szoku, w tym wszystkim, kto to był dokładnie. Jednak nie pomógł – opowiadał w programie "Interwencja" pan Tomasz, jej partner.

Kobieta w Turcji przeszła operację. Teraz rodzina zbiera pieniądze na jej transport do Polski. "Każdego dnia koszty pobytu w Turcji rosną! Musimy jak najszybciej przetransportować Martę do Polski! Nawiązaliśmy już kontakt w firmą, która pomoże nam to zrobić – potrzebne są jednak pieniądze! Błagamy Was o pomoc" – napisała rodzina w opisie zbiórki w serwisie siepomaga.pl.