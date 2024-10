Dziwny pomysł Tuska z prawem do azylu. Tak nielegalnej migracji nie zahamuje, oto powód

"Czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu" – to nowy pomysł Donalda Tuska na opanowanie kryzysu migracyjnego. Pomysł jest już szeroko krytykowany. Ale niezależnie od intencji, jest to również pomysł nieskuteczny. Mamy dane, które jednoznacznie pokazują, że w ten sposób kryzysu migracyjnego nie pokonamy. Nielegalni imigranci po prostu nie wnioskują o azyl, więc... nie ma komu go odmawiać.