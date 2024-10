Brytyjskie media podają, że ojciec 10-letniej Sary Sharif zadzwonił na policję z Pakistanu i przyznał się do zabicia córki w domu w Surrey.

Ojciec Sary przyznał, że ją zabił

O morderstwo małej Sary oskarżeni są jej ojciec, jej macocha Beinash Batool i jej wujek Faisal Malik. Żadna z trzech osób nie przyznała się do winy.

Śledczy: Dziewczynka miała liczne obrażenia

Prokurator Bill Emlyn Jones powiedział sądowi, że Sara była ofiarą poważnej przemocy "przez co najmniej wiele tygodni". Sara miała dziesiątki odrębnych obrażeń, zewnętrznych i wewnętrznych, rozległe siniaki, oparzenia oraz złamania kości – stare i nowe.

Przypomnijmy: ciało Sary Sharif zostało znalezione w jej domu rodzinnym w Woking w hrabstwie Surrey 10 sierpnia 2023 roku. Jej ojciec wraz z partnerką i bratem uciekł wtedy szybko do Pakistanu .

– Tuż przed świętami wielkanocnymi była w szkole i miała skaleczenia oraz siniaki na twarzy i szyi – opowiedziała wówczas BBC ówczesna sąsiadka rodziny. I dodała: – Moja córka zapytała, co się stało, a ona odpowiedziała, że ​​spadła z roweru, a potem uciekła.

Mniej więcej w tym czasie rodzina Sharif przeprowadziła się do Woking. To tam odkryto jej zwłoki. Sąsiedzi w Woking też nie widzieli, żeby dziewczynka chodziła do szkoły.