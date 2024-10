Nissan Formula E Team pokazał malowanie na nowy sezon. To będzie elektryczna potęga wiśni

Nissan Formula E Team zaprezentował zmienione malowanie bolidu na sezon 2024/25 Mistrzostw Świata ABB FIA Formuły E. Ekipa jest już przygotowana do startów zgodnie z nowym regulaminem GEN3 Evo. – Z niecierpliwością czekamy na nowy sezon i intensywnie pracujemy, oswajając się z samochodem GEN3 Evo – mówi szef zespołu Nissan Formula E Team Tommaso Volpe.

Oto nowe malowanie ekipy Nissana w Formule E. Materiały prasowe Nissan

W najbliższym sezonie Nissan Formula E Team postanowił zachować motyw kwitnącej wiśni, który tak spodobał się fanom po debiucie na początku dziewiątego sezonu. Motyw nawiązuje symbolicznie zarówno do japońskiego DNA zespołu, jak i nowego początku, a teraz staje się także elementem identyfikującym Nissana w Formule E.

Japoński zespół będzie starał się kontynuować dynamikę zbudowaną w 10. sezonie, który przypomnijmy zakończył na czwartym miejscu w klasyfikacji zespołów i kierowców oraz jako trzeci w nowej kategorii, czyli mistrzostwach producentów.

– Z niecierpliwością czekamy na nowy sezon i intensywnie pracujemy, oswajając się z samochodem GEN3 Evo. Jak dotąd wszystko przebiega sprawnie i szykujemy się do wyjazdu na tor w Walencji. Nasz nowy ośrodek jest już w pełni uruchomiony, co ma ogromne znaczenie – możemy korzystać z całego wyposażenia, co pozwala zmaksymalizować potencjał zespołu – mówi Tommaso Volpe, dyrektor zarządzający i szef zespołu Nissan Formula E Team.

Aby skuteczniej poprawiać wyniki, Nissan Formula E Team postanowił odświeżyć ekipę kierowców, do której po sezonie przerwy powraca doświadczony Norman Nato. Wraz z Oliverem Rowlandem – który w znakomitym sezonie 10. odniósł dwa zwycięstwa i dodatkowo pięć razy stawał na podium – w składzie jest teraz dwóch zwycięzców wyścigów Formuły E.

Obaj kierowcy wiedzą, jak wydobyć maksymalny potencjał z maszyn i pomagali już zespołom w dopracowywaniu bolidów. Nissan e4ORCE 05 z Nato za kierownicą będzie ponownie oznaczony numerem 17, a Rowland "przesiądzie się" do bolidu z tradycyjnym dla Nissana numerem 23.

Szef zespołu pytany o kierowców na nowy sezon stwierdził, że Norman Nato zaaklimatyzował się bardzo szybko.

– Znał już większość ekipy, więc wszystko poszło bardzo łatwo. Jesteśmy przekonani, że razem z Olim mamy silną obsadę, gotową do walki o zwycięstwa i miejsca na podium przez cały zbliżający się sezon – podkreślił Tommaso Volpe.

Nowa siedziba zespołu Nissana

Przed sezonem 2024/25 oddano też w pełni do użytku nową siedzibę zespołu. Obiekt przeznaczony w całości dla Nissan Formula E Team ma powierzchnię ponad 2600 metrów kwadratowych. Jest tam strefa warsztatowa, symulator, biura inżynierów i kadry kierowniczej, a także część ekspozycyjna, konferencyjna i wielofunkcyjna.

Lokalizacja na południe od Paryża oznacza, że blisko jest stamtąd do innych placówek Nissana i jego partnerów w Aliansie, co zapewnia synergie związane z dostępem do wspólnych kadr, sprzętu i innych ośrodków Nissana oraz całej grupy.

Rowland i Nato wyruszą na tor po raz pierwszy oficjalnie jako koledzy z zespołu w czasie poprzedzających sezon testów 4-7 listopada w Walencji. Sam sezon 11. rozpocznie się natomiast 7 grudnia od E-Prix São Paulo.

