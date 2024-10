Plan zwycięstwa Zełenskiego zakłada pięć głównych punktów :

bezwarunkowe przystąpienie Ukrainy do NATO, zniesienie ograniczeń dotyczących ataków dalekiego zasięgu na Rosję przy użyciu broni dostarczanej przez Zachód oraz odmowę oddania terytoriów Ukrainy obecnie okupowanych przez siły rosyjskie, Ukraina proponuje rozmieszczenie na swoim terytorium kompleksowego pakietu odstraszania strategicznego z wyjątkiem jądrowego, Ukraina zaproponowała także USA i UE, aby zawarły specjalne porozumienie w sprawie wspólnej ochrony zasobów krytycznych Ukrainy, wspólnych inwestycji i wykorzystania potencjału gospodarczego, po wojnie ukraińskie doświadczenia powinny być wykorzystane dla NATO i Europy, a Kijów uważa, że żołnierzy z USA mogliby zastąpić Ukraińcy.

Szef NATO zabrał głos ws. planu Ukrainy

Ukraiński przywódca, który nieustannie wzywa do sprawiedliwego zakończenia wojny, twierdzi, że jego plan jest potrzebny, aby zmusić Kreml do negocjacji w dobrej wierze.

Jak dodał, "to nie znaczy, że może powiedzieć, że popiera cały plan". – Byłoby to trochę trudne, ponieważ jest wiele kwestii, które musimy lepiej zrozumieć – stwierdził.

Zanim jednak pojawi się możliwość rozmów z Rosją, Ukraina ma kolejny problem. Jak informowaliśmy, Władimir Putin wniósł do rosyjskiego parlamentu projekt ustawy o ratyfikacji umowy o strategicznym partnerstwie z Koreą Północną. Umowa polega na tym, że w przypadku zbrojnego konfliktu strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej.

– To znaczy, że w tym momencie, jeżeli by do tego doszło, Korea staje się agresorem w stosunku do Ukrainy – czyli bierze udział w agresji i jest bandycką armią, jak armia rosyjska – tłumaczył nam wojskowy.