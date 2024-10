– Jeżeli wczoraj ze strony PO padło, że jest pięciu kandydatów, a wśród pięciu kto jest najważniejszy? – zastanawiał się Sawicki, nawiązując do wywiadu Donalda Tuska , w którym wskazywał on, że kandydatem "będzie osoba, która przemawiała na ostatniej konwencji KO". – Jest tylko jeden ważny w PO – uważa ludowiec.

Sawicki upiera się, że Trzaskowski nie wystartuje

– Donald Tusk nie będzie chciał, ale będzie musiał, bo pozostali niestety nie będą rokowali dobrych wyników wyborczych – stwierdził Sawicki, dodając, że "mówił o tym od stycznia i niektórzy go wtedy wyśmiewali, a teraz coraz częściej nawet bardzo poważni publicyści mówią, że nie jest to wykluczone".

Jednak to Rafał Trzaskowski jeszcze w czerwcu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, powiedział coś, co wielu uznało za rozpoczęcie nieoficjalnej kampanii wyborczej.