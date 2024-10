Nadal trwa szacowanie strat po wrześniowej powodzi. Na Dolnym Śląsku minimalna kwota, jaką podają urząd wojewódzki we Wrocławiu, to 5 mld zł. W województwie opolskim wstępne szacunki strat opiewają na kwotę 2 mld zł. To nie tylko uszkodzone czy zniszczone domy mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty i przedsiębiorstwa.