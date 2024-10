Tak będzie wyglądał nowy Nissan Ariya Nismo. Ten crossover nada się i do miasta, i na tor

Adam Nowiński

O d niedawna możemy podziwiać nowe cudeńko Nissana, które wejdzie do sprzedaży w przyszłym roku, a mianowicie crossovera Ariya Nismo. Będzie on w pełni elektryczny, ale z pazurem, bo poza miastem ma sprawdzać się także na torze. Na razie jednak pozostało nam go podziwiać, bo pierwsze jazdy planowane są dopiero w pierwszej połowie 2025 roku.