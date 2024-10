Mec. Giertych czeka na widzenie z partnerką "Buddy"

– To jest pytanie do referenta sprawy, który wydaje zgodę na widzenie. To jest taka incydentalna decyzja, którą wydaje prokurator prowadzący sprawę – powiedziała nam śledcza, dodając, że nie wie, kiedy został złożony wniosek i na czym ta zwłoka polega.

PK: Giertych musi czekać na decyzję prokuratora prowadzącego sprawę

Prokuratorka poinformowana o tym, co powiedział Giertych, stwierdziła: – Nie wydaje mi się, żeby dwa dni to była taka straszna zwłoka w takiej dużej sprawie. Niemniej jednak to jest już pytanie do prokuratora referenta, który na pewno – jako że z pięciu osób aresztowanych ma sporo tych różnych takich zapytań i incydentalnych decyzji – więc myślę, że taką zgodę na pewno dostanie.