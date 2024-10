Atak terrorystyczny w Turcji. Słychać było potężną eksplozję i liczne strzały

W Turcji doszło do ataku terrorystycznego. Kilku uzbrojonych mężczyzn próbowało włamać się do budynku tureckiej korporacji lotniczo-kosmicznej blisko Ankary. Doszło do starcia ze służbami. Są ranni i zabici.