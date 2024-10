Opieka szpitalna dla pracowników? LUX MED Ubezpieczenia nadaje nowy wymiar benefitom pozapłacowym

Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka oferuje możliwość hospitalizacji w prywatnych szpitalach Grupy LUX MED oraz w szpitalach partnerskich. Obejmuje diagnostykę szpitalną, zabiegi i operacje planowe, leczenie niezabiegowe, pomoc w nagłych przypadkach oraz w razie potrzeby rehabilitację pozabiegową. O tym produkcie mówi nam Piotr Olechowicz, dyrektor zespołu systemów wynagrodzeń i benefitów Grupy LUX MED.

Oto podsumowanie kluczowych tematów poruszonych w wywiadzie: Piotrze, powiedz mi taką rzecz: teraz pakiet medyczny jest w zasadzie standardem u dużego pracodawcy. W opisie benefitów niemal zawsze jest karta sportowa i pakiet medyczny. Czym taki pakiet różni się od ubezpieczenia medycznego, które macie w swojej ofercie?

Cieszę się, że o to pytasz, bo różnica jest zasadnicza. To pierwsze to opieka medyczna, którą zapewniają pracodawcy dla swoich pracowników. Są to często pakiety medyczne, które dotyczą tak naprawdę opieki ambulatoryjnej. Natomiast my mówimy o Ubezpieczeniu Szpitalnym LUX MED - Pełna Opieka. A to jest inny produkt.

A czym one się różnią? Taki podstawowy pakiet zapewnia mi to, że mogę iść do lekarza, jak zachoruję. A ubezpieczenie daje mi coś więcej?

W rzeczy samej. Pakiet medyczny faktycznie pozwala pójść do lekarza w ramach ambulatoriów. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie szpitalne, to już jest to szerszy pakiet, który umożliwia hospitalizację w prywatnych szpitalach. Mamy też opiekuna – Koordynatora Opieki Szpitalnej, który jest w stanie zawsze być blisko naszego pacjenta, wspomagać, wspierać, podpowiadać. Myślę, że to jest ta istotna różnica i ta przewaga konkurencyjna.

Piotrze, Ty się zajmujesz ubezpieczeniami szpitalnymi, zdrowotnymi. Czym one różnią się od siebie? Jakie są rodzaje tych ubezpieczeń?

Podstawowa różnica jest taka, że zazwyczaj ubezpieczyciele dla swoich pacjentów kontraktują pewne kwoty za realizację procedur medycznych, albo są to limity, które są ustalane dla pacjenta, w ramach których to limitów pacjent realizuje swoje procedury.

My w ramach Grupy LUX MED oferujemy rozwiązanie, które opiera się na tym, żeby przede wszystkim zadbać o realizację procedur, które prowadzą do tego, żeby pacjent wrócił do zdrowia. To, co jest istotne: my nie zakładamy żadnych limitów, żadnych kwot. Dla nas w centrum uwagi jest pacjent i realizujemy te procedury w ramach prywatnych szpitali i tu warto podkreślić, że mamy 16 szpitali własnych i ponad 100 partnerskich.

Nie limitujemy, a dbamy o pacjenta, prowadzimy wszystkie niezbędne procedury tak, by pacjent wrócił do zdrowia.

Bo coś, co u was nazywa się Ubezpieczeniem Szpitalnym LUX MED - Pełna Opieka, nie polega tylko na wypłacaniu pieniędzy, czyli daniu pieniędzy pacjentowi, który zachoruje i powiedzeniu mu "lecz się sam". Czyli jeżeli moja operacja, czy zabieg kosztowałby więcej, niż wynosi suma ubezpieczenia, to i tak zostanie zrealizowane?

W rzeczy samej. Pacjent nie zostanie pozostawiony sam w sobie. Te wszystkie procedury w ramach tego ubezpieczenia będą realizowane. No i w ramach naszej oferty nie ma czegoś takiego jak suma ubezpieczenia. Realizujemy wszystkie procedury do tego momentu, kiedy nasz pacjent wraca do zdrowia.

Załóżmy, że mój pracodawca wykupi mi takie ubezpieczenie, ja zachoruję, potrzebuję pomocy. Powiedz mi, co wtedy mam robić? Jak w tę procedurę wejść?

Oczywiście nie życzę tego, abyś zachorował! Natomiast jeżeli taka sytuacja już się rzeczywiście wydarzy, ogromnym wsparciem dla naszych pacjentów jest kontakt z Koordynatorem Opieki Szpitalnej. To on bierze na siebie szereg niezbędnych elementów, które są związane z tym, aby zakwalifikować naszego pacjenta, przekazać we właściwe ręce i objąć go jak najszybciej niezbędną opieką.

A powiedz mi, jaką korzyść ja jako pracownik i potencjalny pacjent mogę mieć z takiego ubezpieczenia szpitalnego LUX MED? I jaką korzyść odnosi pracodawca, który w sumie przecież musi za to zapłacić?

My jako pacjenci, jako pracownicy swoich pracodawców, którzy oferują tego typu rozwiązania benefitowe, zyskujemy opiekę szpitalną, możliwość właściwej diagnostyki i działań prewencyjnych poprzez Szpitalny Przegląd Zdrowia, a wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, realizację niezbędnych procedur hospitalizacyjnych w czasie zdecydowanie krótszym niż aktualnie na rynku.

Natomiast pracodawca jest w stanie pozyskać właściwych kandydatów do swojej organizacji. Ma pracowników, którzy mają poczucie bezpieczeństwa. A jeśli wydarzy się potrzeba realizacji pewnej procedury medycznej, to czas oczekiwania na nią jest stosunkowo krótki.

Jego pracownicy są właściwie zaopiekowani i są w stanie szybko wracać do zdrowia. A to oczywiście też w kolejnych krokach przekłada się na koszty.

Piotrze, jeszcze jedno pytanie, znalazłem w Waszych materiałach informacje o Szpitalnym Przeglądzie Zdrowia

Dzięki, że o to pytasz. To jest istotna pozycja w ramach naszego ubezpieczenia. Dbając o naszego pacjenta, jeżeli jest sytuacja taka, że pracownik, który przystąpił do naszego ubezpieczenia, przez 2 lata z niej nie skorzystał, po 2 latach ma możliwość zrobienia takiej szerokiej diagnostyki w warunkach szpitalnych, w jednym miejscu. Jesteśmy w stanie przeprowadzić właściwą diagnostykę ze względu na wiek i płeć oraz potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić u danego pracownika.