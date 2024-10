Namiętność, która nigdy nie umiera – czy to możliwe? "Rozmowy (nie)przyzwoite"

Dzisiejsze "Rozmowy (nie)przyzwoite" dotyczą kwestii związanych z namiętnością w długoterminowych związkach. Dyskusja dotyczy trudności w utrzymaniu namiętności w relacjach po latach, a także sposobów, w jakie pary mogą pracować nad swoją bliskością i seksualnością. Klaudia Latosik i Marcin Klimkowski zaprosili do dzisiejszej rozmowy psychoterapeutkę i seksuolożkę Agatę Stola. Ekspertka wyjaśniają, że namiętność to nie tylko intensywne emocje, ale także sztuka zaangażowania, którą można pielęgnować. Rozmówcy podkreślają, że namiętność zmienia się z czasem i nie jest obowiązkowym elementem każdego związku. Wspominają także, jak popkultura wpływa na nasze wyobrażenia o idealnej miłości, nierzadko tworząc nierealistyczne oczekiwania. Ważnym wątkiem jest też znaczenie indywidualnych potrzeb, które mogą ewoluować na przestrzeni lat, oraz wpływ, jaki mają na to różne aspekty życia codziennego, takie jak stres czy konflikty. Rozmowa zachęca do refleksji nad własną relacją oraz nad tym, że namiętność nie jest uniwersalnym pojęciem i każdy może definiować ją na swój sposób, dopasowując ją do swoich potrzeb i charakteru związku.