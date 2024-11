Mechanizm oszczędzania na oknach jest prosty. Jeśli dobrze izolują one dom (tzn. zatrzymują więcej ilości ciepła wewnątrz budynku, a nie pozwalają mu uciekać na zewnątrz), to zapewniają bardziej stabilną temperaturę wewnątrz o każdej porze (zimą jest cieplej, a latem chłodniej). Ponieważ nie ma potrzeby "dokładać" do energii utrzymującej komfortową temperaturę w domu, rachunki domowe są niższe.