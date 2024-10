Youth Empowered, czyli inicjatywa stworzona przez Coca-Cola HBC w partnerstwie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, to nie tylko teoria – to przede wszystkim praktyczne narzędzia, które pomagają młodym ludziom skutecznie wejść na zawodową ścieżkę. W Polsce projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, w ramach platformy Moje Finanse. Tam zarejestrowani nauczyciele mają dostęp do materiałów edukacyjnych, warsztatów i testów, które mogą wykorzystać na lekcjach lub podczas zajęć pozalekcyjnych na przedmiotach takich jak „biznes i zarządzanie” lub innych związanych z tematyką ekonomiczną i społeczną. Z badań wynika, że aż 86% młodych Polaków w wieku 15-19 lat chciałoby spotkać się z ekspertem wykonującym ich wymarzony zawód*, aby zyskać pewność co do swoich wyborów. Youth Empowered odpowiada na tę potrzebę. W ramach programu uczniowie mają możliwość spotkania się z ekspertami z różnych branż i zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat pracy w określonym zawodzie. Skills4Future. Zdobądź kompetencje przyszłości.