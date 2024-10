Co robisz z nieużywanymi już telefonami lub tymi, które przestały działać? Wiele osób często chomikuje je w szufladach na wieczne "przyda się", ewentualnie – o zgrozo! – wrzuca do najbliższego pojemnika na śmieci. Tymczasem możesz z nimi zrobić coś naprawdę pożytecznego, co będzie korzystne nie tylko dla twojego portfela, ale także dla środowiska.

Co robisz z nieużywanymi już telefonami lub tymi, które przestały działać? Poznaj 4 sposoby na to, co możesz w sposób odpowiedzialny zrobić z nieużywanymi lub niedziałającymi smartfonami. Fot. na:Temat

Reklama.

Smartfon to wspaniały gadżet codziennego użytku. Ma jak się okazuje, duży potencjał nawet wtedy, gdy przestaje działać lub nie jest ci już potrzebny. Uwierz, że może wykrzesać z siebie jeszcze wiele dobra. Poznaj 4 sposoby na to, co możesz w sposób odpowiedzialny zrobić z nieużywanymi lub niedziałającymi smartfonami.

1. Telefon dajesz do odkupu w Programie Re

Idea jest taka, że telefon odsprzedajesz w salonie Orange, żeby dać mu drugą szansę na życie. Przykładowo, w salonach Orange nieużywany telefon, ale kompletny z niepotłuczonym ekranem możesz odsprzedać w ramach odkupu nawet jeśli się już nie włącza. W zamian otrzymujesz bon, dzięki któremu możesz na miejscu np. dopłacić do nowego lub odnowionego telefonu albo kupić akcesoria. Co ważne – podczas jednej transakcji możesz odsprzedać więcej niż jedno urządzenie!

Reklama.

Każdy smartfon jest wyceniany indywidualnie. Co się z nim stanie, gdy już oddasz go w ręce ekspertów z Orange? Jest duża szansa, że jeszcze zostanie on wykorzystany w całości lub jego części.

2. Naprawiasz

Kolejny pomysł na wykorzystanie potencjału zużytego smartfona to... jego naprawa. Tak, możesz spróbować przywrócić mu dawny blask, tym samym wydłużając jego żywotność i rezygnując z zakupu nowego modelu w trosce o środowisko. Taka naprawa nazywana jest regeneracją. Operator Orange zaoferuje ci naprawy po- i pozagwarancyjne w atrakcyjnych cenach.

Reklama.

Nie poniesiesz kosztów naprawy, jeśli przy podpisywaniu lub przedłużaniu umowy skorzystałeś z usługi Orange Smart Care, w zależności od wykupionego pakietu usług. Rozszerzenie to zapewni ci ochronę finansową, gdy oddasz do naprawy uszkodzonego mechanicznie lub zalanego smartfona. Rozważ to, bo urządzenie z wydłużonym życiem nie obciąży ani twojego portfela, ani tym bardziej planety.

3. Zwracasz

Być może twój nieużywany smartfon znajduje się w kiepskim stanie. Ma popękany ekran albo jest niekompletny. W takim przypadku możesz go oddać, aby w bezpieczny i profesjonalny sposób został przekazany do recyklingu. Taka decyzja również oznacza, że ostatecznie zostanie on pożytecznie wykorzystany. W końcu recykling służy niemarnowaniu surowców i energii oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczenia środowiska.

Reklama.

Fot. na:Temat

Jeśli chcesz, by twój niedziałający lub poważnie uszkodzony telefon pozwolił innym odzyskać z niego np. wartościowe minerały do spożytkowania, to zgłoś się z nim do jednego ze stacjonarnych salonów Orange. Znajdziesz tam specjalny pojemnik na tego rodzaju elektroodpady.

4. Kupujesz telefon odnowiony

Możesz pomyśleć: "czym ta rada różni się od poprzedniej?". Otóż tym, czy zdecydujesz się postawić kropkę nad "i". Pamiętaj, że po oddaniu starego telefonu do recyklingu albo w ramach odkupu możesz niejako sam zamknąć obieg smartfona w środowisku, kupując kolejny telefon. Ale nie taki nowy, tylko używany po odnowieniu. To godna rozważenia propozycja, jeśli oddawany telefon był twoim jedynym.

Reklama. Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Daniel Romero / Unsplash

Przekazując telefon do recyklingu lub korzystając z oferty odkupu w Orange, zostanie ci zaproponowany zakup profesjonalnie odnowionego smartfona. Taki model jest w pełni sprawny i z gwarancją, a także na ogół tańszy od tego nowego. Proces odnowy telefonów, który doprowadza je do stanu "jak nowe", wspiera też planetę. Mniejsza produkcja nowych urządzeń zmniejsza zużycie zasobów i emisję gazów cieplarnianych.

Program Re

Wszystkie opisane sposoby wykorzystania zużytych smartfonów tworzą 4 filary, na których opiera się prowadzony przez Orange Polska program Re. Celem tego przedsięwzięcia jest wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. W jego ramach smartfony trafiają do recyklingu albo do nowych lub starych użytkowników po naprawie i odnowie.

Reklama.