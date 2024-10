Paweł Szopa z Red is Bad został zatrzymany

Rzecznik PK podkreślił jednak wówczas, że "miejsce pobytu podejrzanych jest nieznane, co uniemożliwiało wykonanie z ich udziałem czynności procesowych". Kuczmierowski został jakiś czas temu zatrzymany i trafił do aresztu w Londynie .

W piątek media obiegła informacja, że Paweł Szopa został zatrzymany na Dominikanie, co mediom potwierdziła KGP. Namierzyli go polscy śledczy. "Paweł Szopa, twórca i właściciel firmy Red is Bad, zatrzymany na Dominikanie! Zła wiadomość dla środowiska Mateusza Morawieckiego. Wielkie brawa dla polskich służb!" – skomentował to Krzysztof Brejza (KO).