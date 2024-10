Pogoda na sobotę 26 października

A także ciepła. Najwyższa temperatura będzie w ciągu dnia na Dolnym Śląsku (19 st. C.). W centrum kraju termometry wskażą od 14 do 17 stopni. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i wschodnich częściach Podlasia: 12 stopni.

Jeśli chodzi o duże miasta, w Warszawie przewidywane jest 17 st. C. w Poznaniu i Krakowie 16 st. C., a we Wrocławiu – wspomniane 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.