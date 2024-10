Sondaż: czy PiS z Jarosławem Kaczyńskim u steru jest w stanie wygrać wybory?

Podkreśliła również, że 70 proc. odpowiedzi na "tak" od wyborców PiS i Konfederacji to "cały czas bardzo duży kapitał". – To jest całkiem dobry wynik. Jeszcze. Widać jednak, że to nie jest tak, że ta wiara jest wśród zwolenników PiS, tak powszechna jak nam się do tej pory wydawało – dodała prof. Pacześniak.