Rozłam i odejście Razem z Lewicy wzbudziły rozbawienie polityków. Szydera ściele się gęsto

Konrad Bagiński

W ostatnich dniach doszło do rozłamu w partii Razem, ugrupowanie opuściło też klub Lewicy w Sejmie. To wydarzenie wzbudziło poruszenie po lewej stronie sceny politycznej. Ale tylko tam, reszta polityków i komentatorów ocenia to raczej w kategoriach humorystycznych. Talentem komediowym błysnął (nie po raz pierwszy) Donald Tusk, który dosadnie skomentował podział w lewicowej partii.